هايسنس تطرح تلفاز ULED X بمقاس 85 بوصة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط 

أعلنت شركة (هايسنس) Hisense اليوم إتاحة الطلب السابق لتلفاز (ULED X) بمقاس 85 بوصة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدم الجهاز الجديد الحائز على جوائز أعلى مستويات الأداء.

إذ تفتح أجهزة ULED X آفاقًا غير مسبوقة في مجال جودة الصورة والتكنولوجيا المتقدمة، بفضل تقنياتها المميزة، التي تتضمن المعالج المبتكر، وتقنية MINI-LED X التي توفر مستويات جديدة من مزايا التباين والتحكم الكامل بالضوء الخلفي.

كما تقدم الشاشة تجربة مشاهدة جديدة كليًا من خلال أربع مزايا رئيسية متطورة، تشمل: Mini-LED X وi-View Engine X وDynamic X Display وCine Stage X.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تواصل هايسنس مساعيها للابتكار وفهم احتياجات العملاء بما يعزز التجارب الترفيهية المقدمة لهم. وتلبي أجهزة ULED X التزام الشركة بتقديم منتجات فريدة وفق أعلى معايير الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسعدنا توسيع محفظة منتجاتنا المخصصة لهذه المنطقة السباقة في اعتماد أحدث التقنيات”.

وتشكل شاشات ULED X من هايسنس فئة جديدة كليًا من الأجهزة التي تستخدم تقنية Mini-LED، وقد حصلت على جوائز مهمة ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023؛ الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا.

وتجمع تقنية ULED X بين مستويات العرض العالية الأداء، والتباين اللوني الفريد، والسطوع الأفضل ضمن فئته، بالإضافة إلى دقة الألوان العالية وكافة المزايا المتقدمة والمعروفة في الطرازات الرائدة.

عرض حصري:

تقدم شركة هايسنس عرض لمشترين تلفاز (ULED X) بمقاس 85 بوصة في دولة الإمارات، وهو إمكانية حجزه الآن بسعر يبلغ 15,999 درهمًا إماراتيًا بدلًا من 19,999 درهمًا إماراتيًا.

ويمكن الاستفادة من عرض الطلب السابق في متجر هايسنس أو عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى متاجر التسوق الرائدة مثل: كارفور، وشرف دي جي.

ويتماشى الإطلاق المقرر لسلسة منتجات ULED X من هايسنس مع إستراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز المبيعات في المنطقة وعلى مستوى العالم. ووقعت هايسنس اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتصبح جهة الرعاية العالمية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك بعد رعايتها الناجحة لكل من نسختي 2016 و2020 من البطولة وكأس العالم FIFA قطر 2022.

كما توفر هايسنس مجموعة واسعة أجهزة التلفاز الذكية التي تستخدم تقنية العرض Mini-LED، وتتميز بمستويات لا مثيل لها من جودة الصورة، بما يشمل: سلسلة U8K، وسلسلة U7K، وسلسلة U6 Pro.