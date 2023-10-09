ميزة جديدة لمتصفح كروم تُنظِّم علامات التبويب تلقائيًا

تعمل شركة جوجل على تطوير ميزة «تنظيم علامات التبويب» في متصفح كروم، وذلك في محاولة لتحسين تجربة المستخدم.

وسوف تُرى الميزة قريبًا في الزاوية العلوية اليسرى من المتصفح، وذلك بجوار وظيفة البحث عن علامات التبويب. وستكون هذه الإضافة الجديدة امتدادًا طبيعيًا لوظائف مجموعات علامات التبويب.

ومن المتوقع أن تؤدي ميزة تنظيم علامات التبويب إلى الارتقاء بالتشغيل الآلي إلى مستوى أعلى من خلال إعادة ترتيب علامات التبويب بذكاء، وتوجيهها إلى مجموعات النوافذ المختلفة.

وعلاوة على ذلك، قد تُقدِّم هذه الميزة الجديدة إمكانية إنشاء مجموعات علامات تبويب تلقائيًا بعد تصنيف علامات التبويب بصورة منهجية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعات علامات التبويب في متصفح كروم تعمل أساسًا كأداة لترتيب مساحة متصفح الويب الخاص بالمستخدم.

وتُعد ميزة مجموعات علامات التبويب في كروم أداة قوية لإدارة علامات التبويب الخاصة بالمستخدمين، فإذا كان لديك العديد من علامات التبويب المفتوحة، فهذا يشبه وجود مكتب فوضوي.

فلجعل الأمور مرتبة، يمكنك استخدام مجموعات علامات التبويب لوضع علامات تبويب متشابهة معًا، مثل: تجميع كل علامات التبويب الخاصة بالوصفات أو كل علامات التبويب الخاصة بالتسوق.

ويُشبّه الأمر بأنه مثل وضع الأوراق في مجلدات مختلفة على مكتبك. ويمكنك أيضًا تمييز كل مجموعة باسم ولون حتى تتمكن من العثور عليها بسرعة.

ومع تقديم ميزة تنظيم علامات التبويب، يستعد متصفح كروم لتزويد مستخدميه بمساحة تصفح محسنة، حيث تُنظَّم علامات التبويب وكأنها مستندات في مجلدات مُرمزة لونيًا على المكتب.