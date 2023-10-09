يُعد Galaxy S23 Ultra الهاتف الأكثر تطورًا من سامسونج في عام 2023، نظرًا إلى ما يتمتع به من مواصفات قوية، وميزات حصرية، لذلك يُعد واحدًا من أفضل هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي. أما Pixel 8 Pro فهو أحدث هاتف من جوجل، ويأتي مع تحسينات كبيرة في العديد من الجوانب مقارنةً بالطراز السابق، فهو يضم كاميرات أكثر تطورًا، ومعالج أحدث وأقوى، وبطارية بسعة أكبر، ويتوفر بخيارات أكبر من ذاكرة التخزين الداخلية، وغير ذلك.

يختلف هاتفا سامسونج وجوجل في العديد من الجوانب، ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Pixel 8 Pro و Galaxy S23 Ultra:

التصميم:

يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بتصميم أنيق، ويأتي مع قلم ذكي يُسهل تدوين الملاحظات وتصفح التطبيقات، ويمكنك وضعه في الجهة السفلية من الهاتف في مكانه المخصص.

يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra بأنه مغطى بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) من الأمام والخلف، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود (Phantom Black)، والأخضر، والكريمي، والبنفسجي.

أما هاتف جوجل Pixel 8 Pro فهو يأتي بتصميم يشبه الطراز السابق Pixel 7 Pro مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني مصنوع من الألمنيوم يغطي الحافات، ويزن 213 جرامًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأزرق (Bay)، والأسود (Obsidian)، والأبيض (Porcelain).

كلا الهاتفين يدعمان مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، بحيث يتحملان الغمر تحت عمق متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra مع شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس يبلغ 6.8 بوصات، وبدقة قدرها 1440 × 3088 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1750 شمعة، وكثافة تبلغ 500 بكسل في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

أما هاتف Pixel 8 Pro فهو يضم شاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس يبلغ 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2992 × 1344 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1600 شمعة، وكثافة تبلغ 489 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف سامسونج S23 Ultra بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) المصمم خصوصًا لهواتف جالاكسي الرائدة، وهو معالج ثماني النوى ومصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

أما هاتف جوجل Pixel 8 Pro فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز بتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715s MC10).

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14، ويدعم اتصال الواي فاي 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية البلوتوث 5.3.

أما هاتف جوجل Pixel 8 Pro فهو يتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، ويدعم اتصال الواي فاي 6e/7، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية البلوتوث 5.3.

أما بالنسبة إلى البطارية، فإن هاتف Pixel 8 Pro يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5050 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 23 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف Galaxy S23 Ultra فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 65% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S23 Ultra كاميرا رباعية العدسات الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/4.9، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

يمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، و1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Pixel 8 Pro فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.

يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy S23 Ultra بسعر 4899 ريالًا سعوديًا للطراز ذي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت. ويبدأ سعر هاتف Pixel 8 Pro من 999 دولارًا.

أيهما المناسب لك؟

كلا الهاتفين يتميزان بالأداء القوي، لكن هاتف جوجل Pixel 8 Pro يُعد الأنسب لمعظم الأشخاص الذين يفكرون في شراء هاتف أندرويد حديث ومتطور، فهو أرخص ويدعم تحديثات نظام التشغيل والأمان لمدة سبع سنوات.

أما إذا كنت تبحث عن هاتف يساعدك في التقاط صور أفضل، وإصلاح الصور بعد التقاطها، فإن Google Pixel 8 Pro هو الخيار الأفضل، فهو يتضمن العديد من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين الصور. ولكن هذا لا يعني أن الكاميرا في هاتف سامسونج ليست جيدة، فهي تتمتع أيضًا بمواصفات قوية.

أما إذا كنت تهتم بالإنتاجية، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من هاتفك في مجال عملك ودراستك، فاختر هاتف سامسونج فهو يأتي مع قلم S Pen الذي يُسهل تدوين الملاحظات، ويمكنك استخدام وضع DeX لتحويل تجربة استخدام الهاتف إلى تجربة مشابهة لتجربة استخدام سطح المكتب في الحواسيب.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 8 Pro و Galaxy S23 Ultra: