مقارنة بين جهازي سامسونج Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S9

أعلنت شركة سامسونج يوم الأربعاء الماضي سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 FE، وتتضمن هذه السلسلة جهازين، هما: Galaxy Tab S9 FE بمقاس 10.9 بوصات، و +Galaxy Tab S9 FE بمقاس 12.4 بوصة. وكانت سامسونج قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9.

عند مقارنة الجهازين الأصغر في كل سلسلة وهما: Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S9، ستجد أن جهاز Tab S9 FE يتمتع بمزايا أقل فيما يتعلق بالشاشة والمعالج وغيرها، ويُباع بسعر أقل من Tab S9.

ولتتعرف مواصفات ومزايا كلا الجهازين، إليك مقارنة بين جهازي Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S9:

التصميم:

يأتي جهاز Galaxy Tab S9 اللوحي بتصميم بسيط مصنوع من الألمنيوم – الإطار والجهة الخلفية مصنوعان من الألمنيوم – ويبلغ وزنه 498 جرامًا، وسمكه 5.9 ملم، ويأتي هذا الجهاز مع القلم الذكي (S Pen) من سامسونج، ويتوفر بلونين هما: الأسود، والبيج.

أما جهاز Galaxy Tab S9 FE فهو يأتي بهيكل مصنوع من الألمنيوم، لكنه أثقل وأسمك قليلًا من Tab S9 فهو يزن 523 جرامًا، ويبلغ سُمكه 6.5 ملم. ويأتي هذا الجهاز مع القلم الذكي (S Pen) من سامسونج، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والفضي، والرمادي، والبنفسجي (Lavender).

كلا الجهازين مقاومان للغبار والمياه بحسب تصنيف IP68، وهذا يعني أنهما يتحملان الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يضم جهاز Galaxy Tab S9 شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس يبلغ 11 بوصة، وبدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويضم جهاز Galaxy Tab S9 FE شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس يبلغ 10.9 بوصات، وبدقة قدرها 2304 × 1440 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا فقط.



الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 اللوحي بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 هرتز.

أما جهاز Galaxy Tab S9 FE فهو يعمل بمعالج (Exynos 1380) من سامسونج الثُماني النُوى، والمُصنّع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

كلا الجهازين يعملان بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1 من سامسونج، وكلاهما سيحصلان على أربع تحديثات لنظام التشغيل مع خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

يدعم Tab S9 وضع DeX، الذي يحول واجهة الجهاز إلى مظهر يشبه نظام التشغيل ويندوز، وعندما يقترن الجهاز بماوس ولوحة مفاتيح خارجية، ستكون تجربة الاستخدام تبدو كاستخدام حاسوب محمول عادي.

في حين لا يدعم جهاز Galaxy Tab S9 FE وضع DeX ولكنه يتمتع بمزايا عديدة لتعدد المهام مما يجعله جهازًا مناسبًا للعمل والدراسة.

يحتوي Galaxy Tab S9 على بطارية تبلغ سعتها 8400 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

أما جهاز Galaxy Tab S9 FE فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 8000 ميلّي أمبير/ الساعة فقط، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

الكاميرا:

يضم جهاز Galaxy Tab S9 كاميرا خلفية أحادية العدسات، بدقة قدرها 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي هذا الجهاز أيضًا على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما جهاز Tab S9 FE فهو يضم كاميرا خلفية أحادية العدسات، بدقة قدرها 8 ميجابكسل، ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ويحتوي هذا الجهاز أيضًا على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

السعر:

يُباع جهاز Galaxy Tab S9 اللوحي الجديد من سامسونج بسعر يبدأ من 3399 ريالًا سعوديًا. أما جهاز Galaxy Tab S9 FE فيبدأ سعره من 529 يورو وسيكون متاحًا للشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني بتاريخ 10 أكتوبر الحالي.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي Galaxy Tab S9 و Galaxy Tab S9 FE: