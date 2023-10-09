مايكروسوفت تبدأ رسميًا إزالة كورتانا من «ويندوز 11 إنسايدرز»

أزالت شركة مايكروسوفت أخيرًا تطبيق المساعد الرقمي (كورتانا) Cortana المستقل من نظام التشغيل (ويندوز 11) في أحدث إصدار معاينة للمشتركين في برنامجها التجريبي عبر قناة المطورين Canary Channel.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «سيُزال تطبيق (كورتانا) بعد التحديث إلى هذا الإصدار. لقد أنهينا دعم (كورتانا)».

وحتى شهر آب/ أغسطس، عندما أُهمل المساعد الرقمي في إصدار آخر للمطورين، كان (كورتانا) مدمجًا في منظومة مايكروسوفت وقد صُمم للعمل على نحو وثيق مع منتجات الشركة الأخرى.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت أول مرة أنها ستنهي دعم تطبيق (كورتانا) المستقل لنظام التشغيل ويندوز في مستند دعم نُشر في شهر حزيران/ يونيو.

وقالت مايكروسوفت في ذلك الوقت: «سوف ينتهي دعم (كورتانا) في إصدار الأجهزة المحمولة من (تيمز)، وشاشة (مايكروسوفت تيمز)، وغرف (مايكروسوفت تيمز رومز) في خريف عام 2023. كما سوف تنتهي خاصية المساعدة الصوتية في إصدارات الأجهزة المحمولة من (آوتلوك) و(مايكروسوفت 365) في خريف عام 2023».

وأضافت الشركة: «يؤثر هذا التغيير فقط في (كورتانا) في ويندوز، وسيظل مساعد الإنتاجية من (كورتانا) متاحًا في دصارات الأجهزة المحمولة من (آوتلوك) و(تيمز) و(مايكروسوفت تيمز)، وغُرف (مايكروسوفت تيمز رومز)».

والآن، حان الوقت لإزالة كورتانا من نظام التشغيل ويندوز 11 بعد تثبيت الإصدار التجريبي (ويندوز 11 إنسايدر بريفيو بيلد 25967) Windows 11 Insider Preview Build 25967.

ويأتي الإعلان الأخير بعد أن قالت الشركة إنها أنهت دعم تطبيق (كورتانا) للهواتف المحمولة قبل عامين، وذلك اعتبارًا من شهر آذار/ مارس 2021.

وكشفت الشركة خلال مؤتمر المطورين (بيلد) Build لهذا العام أن مساعدها القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي (كوبايلت) Copilot سوف يحل محل (كورتانا) في نظام ويندوز.

وبدأ طرح هذا المساعد الرقمي الجديد القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي لمستخدمي ويندوز 11 جميعهم في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك مع مجموعة واسعة من إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة كجزء من آخر تحديث لنظام التشغيل المسمى Windows 11 22H2.