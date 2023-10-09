مؤتمر إنفيديا GTC 2024 قد يكشف عن معمارية Blackwell

أعلنت إنفيديا رسميًا عن موعد مؤتمرها السنوي GTC 2024 المقرر أن ينطلق في يوم 18 مارس في سان خوزيه، الولايات المتحدة الأمريكية. مؤتمر GTC السنوي يكشف فيه المدير التنفيذي جينسن هوانغ أحدث ما وصلت إليه الشركة في مجال البطاقات الرسومية المخصصة للاعبين والذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والقيادة الذاتية وأحدث التقنيات بشكل عام.

يتوقع أن تكشف إنفيديا في مؤتمر GTC 2024 عن المعالجات الرسومية التي تستهدف قطاع اللاعبين لنرى شيئًا متعلقًا بمعمارية الجيل التالي المنتظرة Blackwell، إلى جانب المنتجات المخصصة لمراكز البيانات والقيادة الذاتية والتعلم العميق.

المتوقع كذلك أن تكون معمارية Blackwell موجهةً نحو مراكز البيانات ونحو اللاعبين من خلال سلسلة البطاقات الرسومية RTX، كذلك بنية المعمارية ستشهد إعادة هيكلةٍ كبيرةٍ لبنية المعالج الرسومي حيث ستستخدم في بعض المنتجات لأول مرة تصميم وحدة الشرائح المتعددة (MCM) لتقسيم مكونات وحدة المعالجة الرسومية إلى قوالب منفصلة مما سيسمح للشركة بمرونةٍ أكبر عند طرح منتجاتها نحو مراكز البيانات أو نحو اللاعبين.

حتى اللحظة لا أحد يعلم ماذا تخطط له إنفيديا بشكلٍ واضح، هل تخلت عن نظرية تقديم معمارية مخصصة لمراكز البيانات ومعمارية أخرى مخصصة للاعبين والذكاء الاصطناعي؟ أم تُفضل العودة إلى الماضي بتقديم معماريةٍ واحدةٍ قادرةٍ على خدمة الجهتين معًا. نعتقد أن الاتجاه سيكون نحو تقديم معماريةٍ واحدة تضم المعالج الرسومي GB202، و GB203، و GB205، و GB206، و GB207 التي تستهدف البطاقات الرسومية المخصصة للاعبين ضمن سلسلة RTX 5000، والمعالج الرسومي GB100 و GB102 التي تستهدف المنتجات الموجهة نحو مراكز البيانات.

معمارية Blackwell لن ترى النور إلا في عام 2025، لأن ما سيتم الكشف عنه في مؤتمر GTC 2024 سيكون على الأغلب الإعلان الورقي للمعمارية الجديدة لتضعنا في صورة أحدث التقنيات والتعديلات القادمة معها، في الوقت نفسه توقعوا أن تفاجئ إنفيديا الجميع بالكشف عن شيءٍ مغايرٍ ضمن مؤتمر GTC.

لدى المدير التنفيذي جينسن هوانغ تاريخٌ كبير بمفاجئة المتابعين، وفي الكثير من الأحيان بتقديم منتجاتٍ جديدة أو تقنياتٍ متطورة ومختلفة دون أن يتوقع أحدٌ ذلك.