كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي في السعودية.. عاجل

انطلقت فعالية الطريق إلى أذكى التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالشراكة مع وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، يوم الجمعة الماضي في مدينة الرياض.

وتعد هذه الفعالية أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) المخصصة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد شهدت حضور أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة وسط عروض استثنائية مبهرة جمعت ما بين التنافس والإلهام في قوالب ترفيهية وتثقيفية متنوعة.

فما الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وما أهدافه، وكيف يمكنك المشاركة فيه، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الأولمبياد:

أولًا؛ ما الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي؟

الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي – الذي يُعرف أيضًا باسم أولمبياد (أذكى) ATHKA – هو عبارة عن مسابقة وطنية تنافسية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة، حيث يتنافس المتميزون من الطلاب والطالبات على أساس فردي لحل المشكلات وصقل مهاراتهم المعلوماتية التي تتمحور حول اكتشاف المهارات التي تعتمد على تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات المستندة إلى التعلم الآلي وهيكلة البيانات والبرمجة.

مستقبل جيل البيانات والذكاء الاصطناعي يبدأ من أولمبياد #أذكى

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ثانيًا؛ ما أهداف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي؟

يُعد هذا الأولمبياد واحدًا من أكبر التظاهرات الوطنية التي تستهدف مشاركة 300 ألف طالب وطالبة في مرحلتي المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة؛ لتدريبهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي من بين ثلاثة ملايين طالب وطالبة في هاتين المرحلتين بالتعليم العام في المملكة، ويهدف إلى:

اكتشاف المتميزين من طلبة المدارس في التفكير الحسابي لتحليل المشكلات البرمجية ذات الطابع الخوارزمي ومعالجتها كخطوة أولى للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي.

تشجيع طلاب المدارس على تطوير مهارة التفكير الحسابي وتصميم الخوارزميات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتقديمها كمهارة أساسية للتعلم في القرن الحادي والعشرين.

احتضان الناشئين من الطلبة واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة للإسهام في بناء اقتصاد المعرفة.

نشر ثقافة البرمجة التنافسية البناءة والمساهمة في بناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

بناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في مجالات التقنية المتقدمة والمتضمنة للتقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

ثالثًا؛ مراحل الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي:

المرحلة الأولى عن بُعد:

تعقد المرحلة الأولى من الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي خلال يوم واحد.

تقام المسابقة على مستويين؛ مستوى أولي موجه إلى طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، والآخر مستوى متقدم موجه الى الطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية.

يختبر الطالب من خلال منصة إلكترونية.

تمتد المسابقة لمدة 3 ساعات للمستوى الأولي، فيما تمتد المسابقة لمدة 4 ساعات للمستوى المتقدم

بعد المسابقة ينتقل الطلاب إلى التدريب:

يحصل الطلاب المرشحون من المرحلة الأولى على تدريب عن بُعد بواقع ٣٠ ساعة تدريبية.

يجري هذا التدريب على مستويين، المستوى الأولي لطلاب المرحلة المتوسطة، والمستوى المتقدم لطلاب المرحلة الثانوية.

المرحلة الثانية، حضوريًا:

تُقام هذه المرحلة في مدينة الرياض وتمتد الفعالية على مدى خمسة أيام.

تقام المسابقة على مستويين؛ مستوى أولي موجه إلى طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، والآخر مستوى متقدم موجه الى الطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية.

يختبر الطالب من خلال منصة إلكترونية حضوريًا.

تمتد المسابقة لمدة ٤ ساعات للمستوى الأولي، بينما تمتد المسابقة لمدة ٥ ساعات للمستوى المتقدم وتشتمل على ثلاث أو أربع مهام.

رابعًا؛ كيف يمكنك التسجيل في الأولمبياد؟

سيُغلق باب التسجيل في أولمبياد أذكى يوم 28 نوفمبر 2023، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر هذا الرابط.

ولكن هناك شروط للتسجيل، وهي: