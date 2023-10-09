شركة Brave تفصل 9% من موظفيها

أعلنت شركة “بريف Brave”للبرمجيات فصل 9% من موظفيها في مختلف قطاعات الشركة.

وتمتلك الشركة الأمريكية، التي يقع مقرها بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، متصفح Brave الشهير بالإضافة إلى محرك بحث يحمل الاسم نفسه ومشاريع أخرى.

وصرح المتحدث الرسمي للشركة بأن قرار الفصل جاء “مدفوعًا بالمناخ الاقتصادي القاسي”، دون تحديد عدد الموظفين المتأثرين بالقرار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن شركة Brave ألغت بعض المناصب كجزء من “عملية إدارة التكاليف في البيئة الاقتصادية الصعبة الحالية”.

وكانت الشركة قد اتخذت بعض التدابير في وقتٍ سابق من أجل تقليل النفقات وزيادة الإيرادات، ومنها التخلي عن فهرس نتائج محرك بحث بينج لصالح فهرس نتائج آخر من تطويرها، كما أطلقت خططًا مأجورة من واجهة برمجة التطبيقات لمحرك البحث الخاص بها للمطورين والشركات.

ويركز محرك بحث الشركة ومتصفحها على مزايا حماية الخصوصية وتأمين المستخدمين في أثناء التصفح عبر منع الإعلانات والمتتبعات، كما توفر مزايا إضافية مأجورة مثل الجدار الناري وخدمة VPN مدمجة، علمًا بأن المتصفح نفسه – مع معظم مزاياه الأساسية – متاح مجانًا للتحميل والاستخدام في الحواسيب والأجهزة المحمولة.

وتعمل شركة “بريف Brave” حاليًا على اختبار مساعد ذكاء اصطناعي أصلي يُسمى “ليو” داخل متصفحها، وتخطط الشركة لإتاحته مجانًا لكافة المستخدمين مع توفير اشتراكات مميزة بخيارات متقدمة.

وأقدمت الكثير من الشركات التقنية على فصل موظفيها بأعداد ونسب متفاوتة، تقليلًا للنفقات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببها وباء فيروس كورونا.