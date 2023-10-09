سامسونج تمايز أجهزتها القابلة للطي عن الهواتف الصينية

تخطط شركة سامسونج لتمييز أجهزتها عن الهواتف الصينية القابلة للطي من خلال تقديم ألعاب حصرية لتلك الأجهزة.

وروجت الشركة الكورية الجنوبية الهواتف القابلة للطي للمستخدمين المتميزين بعد التوقف عن إنتاج تشكيلة Galaxy Note، التي كانت تعد سلسلة الهواتف المخصصة للمحترفين.

وتوفر سلسلة Galaxy Z Fold المهام المتعددة والإنتاجية الفضلى مقارنةً بالهواتف الذكية ذات النمط اللوحي العادي.

وتعمل سامسونج مع شركات الألعاب العالمية لجلب ألعاب حصرية ومخصصة إلى تشكيلة Galaxy Z Fold، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن Hankyung.

ويؤكد التقرير أن الشركة الكورية الجنوبية دخلت في شراكة مع شركة Epic Games المطورة للعبة فورتنايت وشركة Krafton المطورة للعبة ببجي لجلب ألعاب حصرية إلى هواتف Galaxy Z Fold.

واتخذت الشركة هذه الخطوة لإضافة المزيد من المحتوى المخصص للهواتف القابلة للطي وتمييز نفسها عن الهواتف القابلة للطي من العلامات التجارية الصينية، مثل شاومي وهونر وأوبو وفيفو.

وشكلت شركة أبحاث سامسونج فريق عمل خاص بالألعاب في الصين وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وأوكرانيا. ويتولى هذا الفريق مهمة تطوير ألعاب حصرية لهاتفي Galaxy Z Flip 5 وGalaxy Z Fold 5 بالتعاون مع شركات الألعاب.

ويعمل الفريق مع شركات Epic Games و Kakao Games و Krafton و NCSoft و Nexon و Pearl Abyss و Smilegate لإصدار ألعاب جديدة وتحسين الألعاب الحالية.

وتعرض مثل هذه الألعاب عناصر تحكم والخريطة عبر نصف الشاشة، في حين تعرض أسلوب اللعب الرئيسي عبر النصف الآخر من شاشة الهاتف القابل للطي، الأمر الذي يوفر تجربة غامرة وإعدادات ألعاب مثيرة للاهتمام.

وتعتقد سامسونج أنه يمكن للعملاء اللعب بالألعاب بجودة منصات الألعاب عبر أجهزة سلسلة Galaxy Z Fold، ويمكن في أوائل العام المقبل إطلاق الألعاب الحصرية لمجموعة Galaxy Z Fold.

وتشير المعلومات إلى أن بعض هذه الألعاب قد تكون متاحة من خلال Samsung Gaming Hub، حيث تطور سامسونج برمجيات خاصة (واجهة المستخدم وتجربة المستخدم) لهواتفها القابلة للطي، ولهذا السبب تتعاون الشركة بشكل وثيق مع جوجل.

وتعتقد سامسونج أن المزيد من الأشخاص قد يعتمدون الهواتف القابلة للطي عند توفر المزيد من التطبيقات والألعاب الحصرية لهذه الأجهزة، كما أشارت إلى أن الألعاب يمكنها الاستفادة من الشاشات ذات الحجم الكبير في الهواتف القابلة للطي.

وقال أحد مسؤولي سامسونج: “التعاون مع شركات المحتوى لا يقل أهمية عن التعاون مع شركات الاتصالات والموزعين”، وتريد سامسونج الحصول على الحصة الكبرى من مبيعات الهواتف القابلة للطي عبر تطوير التطبيقات والألعاب الحصرية.