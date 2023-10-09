سامسونج تطرح الجيل الثاني من جهاز العرض Freestyle المزود بتقنية الدمج الذكي للحافات 

بدأت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات طرح الجيل الثاني من جهاز العرض The Freestyle، وهو جهاز عرض محمول يوفر تجربة مشاهدة مثالية بفضل تقنية الدمج الذكي للحافات.

وتُعد تقنية (الدمج الذكي للحافات) Smart Edge Blending تقنية متطورة تتطلب عادةً استخدام أجهزة وبرامج مخصصة للتحكم يدويًا في كل بكسل. ولكن تماشيًا مع مفهوم The Freestyle الذي يرتكز على سهولة الاستخدام، صمم مهندسو سامسونج هذه التقنية لمساعدة المستخدمين على إدماج الشاشات بسهولة تامة لاسلكيًا دون الحاجة إلى استخدام جهاز مخصص أو طلب المساعدة من خبير متخصص.

تتيح خاصية الدمج الذكي للحافات للمستخدمين ربط جهازين The Freestyle لإنشاء صورة واحدة بحجم شاشة كاملة يصل مقاسها إلى 160 بوصة مع نسبة شاشة تبلغ 21:9، وذلك دون الحاجة إلى تعديل يدوي أو جهاز مخصص.

ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بصوت استريو غامر مع إمكانية اختيار تخصيص مخارج الصوت بنسق الاستريو على الجانبين الأيسر والأيمن لكل جهاز.

وتدعم هذه الخاصية أيضًا نطاق العرض المرئي أفقيًا ورأسيًا، مما يسهل عرض مقاطع الفيديو العمودية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل: مقاطع الريلز من إنستاجرام ومقاطع Shorts في يوتيوب، إذ يمكنك توصيل جهازي عرض (The Freestyle) ومزامنتهما بسلاسة من خلال تطبيق SmartThings في هاتفك الذكي.

Change the way you play with The Freestyle 2nd Gen. With seamless Smart Edge blending, immersive 360 Premium sound and instant set up.

The Freestyle 2nd Gen.

The Freestyle, only better. https://t.co/mguZLvDMfF#TheFreestyle #LifestyleTV #IFA2023 #Samsung pic.twitter.com/vVMUHgQafp — SamsungGulf (@SamsungGulf) October 3, 2023

وتتيح سامسونج للمستهلكين شراء جهاز العرض الجديد (The Freestyle ) بسعر 2,599 درهمًا إماراتيًا في أي من متاجر سامسونج ولدى بعض المتاجر المختارة في الدولة. في حين سيتمكن الراغبون في شراء الجهاز عبر Samsung.com من الحصول على المنتج بسعر 2,599 درهماً إضافة إلى 10 أضعاف نقاط Samsung Rewards بقيمة 259 درهمًا.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا أكسينتيفيتش، مدير مجموعة العرض المرئي في سامسونج جلف للإلكترونيات: “ساهم جهاز The Freestyle في عودة عملائنا بمنطقة الخليج مجددًا إلى اقتناء أجهزة العرض. ونطرح في الجيل الثاني من جهاز The Freestyle ابتكارات متقدمة تقتصر عادةً على أنظمة الصوت والفيديو الكبيرة والثابتة، ويشمل ذلك الشاشات الواسعة والصوت الغامر وميزات الألعاب القوية وغيرها. ونتطلع إلى مشاركة هذا الابتكار مع عملائنا في منطقة الخليج مع طرح طراز Freestyle الجديد”.

يدعم الجيل الثاني من جهاز The Freestyle أيضًا الألعاب عبر (مركز ألعاب سامسونج) Samsung Gaming Hub، منصة الألعاب السحابية التي يستغني فيها اللاعبون عن وحدات التحكم والأسلاك والشاشات الثابتة. وبذلك يمكن للمستخدمين الوصول إلى الألعاب المختلفة في أي وقت ومكان دون المساس بمستويات الجودة والأداء.

علاوة على ذلك، تم تمديد عمر وحدات الإضاءة من 20.000 إلى 30.000 ساعة، وبذلك يمكن للمستخدمين الاستمتاع بثماني ساعات من الاستخدام يوميًا لمدة عشر سنوات. كما طورت سامسونج وحدة التحكم عن بعد عبر تزويدها بخلية شمسية SolarCell تتيح شحنها باستخدام الطاقة الشمسية أو الإضاءة الداخلية، مما يقلل التأثير البيئي للبطاريات العادية المخصصة للاستخدام مرة واحدة.

ويتيح الجيل الثاني من The Freestyle للمستخدمين الاستمتاع بتجربة الشاشات المتحركة، حيث يمكن وضعه على أي سطح دون الحاجة إلى استخدام حامل ثلاثي القوائم، وبذلك يسهل إعداده وتعديله حسب الحاجة. ومن خلال تبنيه رؤية “شاشات في كل مكان، شاشات للجميع”، يهدف الجيل الثاني من جهاز The Freestyle إلى تغيير أسلوب استمتاع الأشخاص بالمحتوى داخل المنزل وخارجه.