سامسونج تطرح الجيل الثاني من جهاز العرض Freestyle المزود بتقنية الدمج الذكي للحافات 

بدأت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات طرح الجيل الثاني من جهاز العرض The Freestyle، وهو جهاز عرض محمول يوفر تجربة مشاهدة مثالية بفضل تقنية الدمج الذكي للحافات.

وتُعد تقنية (الدمج الذكي للحافات) Smart Edge Blending تقنية متطورة تتطلب عادةً استخدام أجهزة وبرامج مخصصة للتحكم يدويًا في كل بكسل. ولكن تماشيًا مع مفهوم The Freestyle الذي يرتكز على سهولة الاستخدام، صمم مهندسو سامسونج هذه التقنية لمساعدة المستخدمين على إدماج الشاشات بسهولة تامة لاسلكيًا دون الحاجة إلى استخدام جهاز مخصص أو طلب المساعدة من خبير متخصص.

تتيح خاصية الدمج الذكي للحافات للمستخدمين ربط جهازين The Freestyle لإنشاء صورة واحدة بحجم شاشة كاملة يصل مقاسها إلى 160 بوصة مع نسبة شاشة تبلغ 21:9، وذلك دون الحاجة إلى تعديل يدوي أو جهاز مخصص.

ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بصوت استريو غامر مع إمكانية اختيار تخصيص مخارج الصوت بنسق الاستريو على الجانبين الأيسر والأيمن لكل جهاز.

وتدعم هذه الخاصية أيضًا نطاق العرض المرئي أفقيًا ورأسيًا، مما يسهل عرض مقاطع الفيديو العمودية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل: مقاطع الريلز من إنستاجرام ومقاطع Shorts في يوتيوب، إذ يمكنك توصيل جهازي عرض (The Freestyle) ومزامنتهما بسلاسة من خلال تطبيق SmartThings في هاتفك الذكي.

Change the way you play with The Freestyle 2nd Gen. With seamless Smart Edge blending, immersive 360 Premium sound and instant set up.

The Freestyle 2nd Gen.

The Freestyle, only better. https://t.co/mguZLvDMfF#TheFreestyle #LifestyleTV #IFA2023 #Samsung pic.twitter.com/vVMUHgQafp

— SamsungGulf (@SamsungGulf) October 3, 2023