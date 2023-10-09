سامسونج تحضر مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لأجهزتها
أجهزة محمولة

سامسونج تحضر مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لأجهزتها

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تعمل سامسونج على مجموعة كبيرة من أدوات الذكاء الاصطناعي ستطرحها مع تحديث One UI 6.1، وفقًا لتقارير حديثة.

وأفادت التقارير بأن تحديث One UI 6.1 من الشركة الكورية سيكون أبرز تحديث في تاريخها من ناحية ارتباطه بمزايا الذكاء الاصطناعي، بحسب تسريبات أخيرة.

وتعمل سامسونج أيضًا على تطوير مساعد صوتي شخصي يستند إلى الذكاء الاصطناعي مع قدرات تفوق مساعد Bixby الموجود حاليًا في أجهزتها.

وزعمت التقارير الصحفية أن الذكاء الاصطناعي سيكون محور تركيز الشركة في هواتف جالاكسي S24 القادمة، لدرجة أن الشركة قد تسوقها تحت شعار “هواتف الذكاء الاصطناعي”.

ولا تزال كل المعلومات الواردة بشأن خطط الشركة الكورية غير مؤكدة فيما يخص مزايا الذكاء الاصطناعي التي تنوي تقديمها للمستخدمين، وإن كان ذلك هو الاتجاه السائد في الآونة الأخيرة في كافة القطاعات التقنية.

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وكانت سامسونج قد كشفت حديثًا عن معالجها الجديد إكسينوس 2400 مع تحسينات في معالجة مهام الذكاء الاصطناعي بنسبة تفوق 14 ضعفًا الإصدار السابق فضلًا عن تحسينات أخرى في الأداء ومعالجة الرسوميات.

وبفضل المعالج الجديد، فإن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي ستكون حصرية لهواتف جالاكسي S24 القادمة التي ستحمل تحديث One UI 6.1 المبني على نظام أندرويد 14 الجديد.

ومن المرجح أيضًا أن يصدر التحديث نفسه مع بعض المزايا الجديدة لهواتف ولوحيات جالاكسي الأخرى في وقتٍ لاحق، علمًا بأن تحديث One UI 6 لا يزال قيد الاختبار.

وتستعد سامسونج لإعلان هواتف جالاكسي S24 خلال الربع الأول من العام المقبل.

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