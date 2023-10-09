ثردز يطور ميزة الموضوعات الشائعة في معركته مع إكس

يستعد ثردز لإطلاق ميزة الموضوعات الشائعة في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع إكس، حيث اكتشف مستخدم التطبيق ويليان ماكس التحديث في لقطة شاشة نشرها أحد موظفي التطبيق عن طريق الخطأ.

وأظهرت لقطة الشاشة قائمة مرقمة بالموضوعات الشائعة بالإضافة إلى عدد المواضيع التي تناقش كل عنصر بشكل نشط.

ويشتبه ماكس بأنه كان من المفترض مشاركة لقطة الشاشة في الخلاصة الداخلية التي يستخدمها موظفو ميتا فقط، حيث تظهر المواضيع الشائعة الرائجة.

ولا يبدو أن قائمة الموضوعات الشائعة في ثردز مصحوبة بقوائم الموضوعات الشائعة الأخرى حسب الموضوع، مثل الأخبار والرياضة والترفيه، أو قائمة الموضوعات الشائعة الخاصة بخلاصة “For You”، وذلك على عكس ما هو متوفر ضمن إكس.

وتعد إضافة قائمة الموضوعات الشائعة خطوة أخرى نحو جعل ثردز قادرًا على منافسة إكس، حيث يهدف التطبيق المملوك لشركة ميتا إلى الاستفادة من الاضطرابات والتغييرات المستمرة في الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك لحث المستخدمين على الانضمام إلى ثردز بدلًا من ذلك.

كما تسعى المنصات الأخرى إلى الاستحواذ على مستخدمي إكس، ومنهم منصة ماستودون المفتوحة المصدر ومنصة بلو سكاي المدعومة من جاك دورسي، إلى جانب التطبيقات الناشئة، مثل Pebble وSpil، من بين آخرين.

وشهد ثردز انخفاضًا في الاستخدام بعد وصوله بسرعة إلى 100 مليون مستخدم بشكل أسرع من أي تطبيق آخر سابقًا. وبدأ فريق ثردز بسرعة بطرح مزايا جديدة، ومنها دعم الخلاصة الزمنية، وتطبيق الويب، والتبديل السهل بين الحسابات، ودعم البحث.

ولا يمكن لميزة البحث وحدها أن تجعل ثردز منافسًا لإكس، حيث إن الجمع بين البحث والموضوعات الشائعة هو ما ساعد في جعل إكس الشبكة المفضلة للأخبار العاجلة والمحادثات والمناقشات في الوقت الفعلي.

وهناك بعض المخاوف الداخلية بشأن مدى احتضان ثردز للأخبار، مع تردد القيادة العليا في تنفيذ ذلك بسبب المشاكل المحتملة التي يجلبها تبني الأخبار.

وقال آدم موسيري، رئيس إنستاجرام: “نحن لسنا مناهضين للأخبار لأنها موجودة في ثردز. نحن نحاول تجنب المبالغة في الوعود وعدم الوفاء بها، وهو خطأ ارتكبناه في الماضي مرات عديدة”، وذلك ردًا على المعلومات حول مخاوف الشركة المحتملة من نشر الأخبار.