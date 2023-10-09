تقارير ترصد مشاكل في اتصال واي فاي في آيفون بعد تثبيت iOS 17 .. عاجل

تعاني بعض هواتف آيفون من مشاكل في الاتصال بشبكات واي فاي بعد ترقيتها إلى نظام التشغيل الجديد من آبل iOS 17، وفقًا لشهادات بعض المستخدمين.

وأفاد موقع 9to5mac نقلًا عن بعض المستخدمين قولهم إنهم واجهوا بطئًا غير معتاد عند الاتصال بشبكات واي فاي، كما باتت بعض التطبيقات غير قادرة على تحميل محتواها بعد تثبيت نظام iOS 17 الجديد.

وصرح مستخدمون آخرون بأن الاتصال بشبكات واي فاي قد ينقطع أحيانًا دون سبب واضح، في حين يظل الاتصال مستقرًا في بقية الأجهزة المتصلة بالشبكة نفسها.

وتُلاحظ المشكلة عند استخدام التطبيقات التقليدية المعتمدة على الاتصال بالإنترنت، التي تتوقف عن العمل أو تفشل في تحميل المحتوى. وبحسب الشهادات المنشورة، فإن الأجهزة المتأثرة قد تعاود الاتصال من تلقاء نفسها بعد بضع دقائق، أو يضطر المستخدمون إلى اللجوء إلى أول حل يخطر بأذهانهم، وهو تعطيل الاتصال يدويًا بالشبكة ثم تفعيله.

وبدت المشكلة ظاهرة على نحو أوضح في هواتف آيفون 15 الجديدة؛ إذ إنها تحمل نظام iOS 17 مثبتًا فيها على نحو افتراضي، في حين بدأت المشكلة بالظهور في هواتف آيفون الأخرى بعد تثبيت النظام الجديد.

ولم تعلّق آبل رسميًا على تلك التقارير، ولا يُعرف مدى انتشارها بين أوساط المستخدمين.

وكانت آبل قد أطلقت عدة تحديثات فرعية أخيرة لحل بعض المشاكل، مثل مشكلة الحرارة الزائدة ومشكلة نقل البيانات في هواتف آيفون 15، بالإضافة إلى إصلاحات أمنية.

ويأمل المستخدمون المتأثرون بالمشكلة أن يجري حلها مع التحديثات القادمة، وأقربها تحديث iOS 17.1 الذي لا يزال في المرحلة التجريبية تمهيدًا لإطلاقه خلال وقتٍ قريب.