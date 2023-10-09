تسلا تعاني بسبب انخفاض مبيعاتها في الصين

انخفض سهم شركة تسلا بنحو 2 في المئة اليوم الاثنين بعد انخفاض مبيعاتها من السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين خلال شهر سبتمبر بنسبة 10.9 في المئة سنويًا، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن جمعية سيارات الركاب الصينية.

وأشار التقرير إلى أن شركة صناعة السيارات الأمريكية باعت خلال شهر سبتمبر 74073 سيارة كهربائية صينية الصنع. وانخفضت مبيعات سيارات Model 3 و Model Y المصنوعة في الصين مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 12 في المئة.

وتصدر تسلا العديد من السيارات التي تصنعها في الصين. وتأتي أخبار انخفاض مبيعات تسلا بعد أسبوع من إعلان الشركة عمليات تسليم السيارات في الربع الثالث التي انخفضت مقارنةً بالربع السابق من حيث عمليات التسليم والإنتاج.

وتخلفت الشركة عن تقديرات السوق لعمليات التسليم العالمية للربع الثالث، حيث أدت التحديثات المخطط لها في مصانعها لطرح النسخة المحدثة من سيارة السيدان Model 3 إلى توقف الإنتاج.

وقالت الشركة: “الانخفاض الحاصل في الأحجام كان سببه فترات التوقف المخطط لها لترقية المصنع. هدف الحجم لعام 2023 المتمثل في نحو 1.8 مليون مركبة لا يزال دون تغيير”. وخفضت الشركة في شهر أكتوبر أسعار بعض نماذج سيارات Model 3 و Model Y في الولايات المتحدة.

وشهدت منافستها الصينية بي واي دي نموًا في تسليم سيارات الركاب في الشهر الماضي بنسبة 42.8 في المئة مقارنةً بأرقام شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث سلمت الشركة في شهر سبتمبر 286903 سيارات مقارنةً بتسليمها في الفترة نفسها من العام الماضي 200973 سيارة.

واستطاعت الشركة الصينية تحقيق هذه الأرقام من خلال سلاسل Dynasty و Ocean من السيارات الكهربائية والنماذج الهجينة العاملة بالوقود والكهرباء،

وتستعد تسلا لانتعاش معنويات المستهلكين بسبب الخصومات الكبيرة والإعفاءات الضريبية على السيارات الخضراء وسط علامات على استقرار الاقتصاد، إلى جانب منافسيها في الصين.

وضاعفت الشركة من شهر يوليو إلى شهر أغسطس حصتها من السيارات الكهربائية الصينية، وتشحن تسلا المزيد من السيارات المصنوعة في الصين للتصدير في بداية كل ربع سنة مع التركيز على التسليمات المحلية.

وكشفت الشركة في شهر سبتمبر عن Model 3 المعاد تصميمها بسعر يبدأ من 259900 يوان (35650 دولار) في الصين، مما يجعل السعر المبدئي أعلى بنسبة 12 في المئة مقارنةً بالسعر المبدئي للنسخة السابقة.

كما أطلقت منافستها الصينية Xpeng سيارة الدفع الرباعي G9 المجددة للبيع بسعر يبدأ من 263900 يوان (36200 دولار)، مما يجعل السعر الجديد أقل بنسبة 15 في المئة عن السعر السابق.