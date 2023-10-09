تحذير لمسؤولي «مايكروسوفت 365» من قواعد جوجل الجديدة لمكافحة البريد العشوائي

دعت مايكروسوفت مرسلي البريد الإلكتروني في حزمتها المكتبية (مايكروسوفت 365) هذا الأسبوع إلى توثيق الرسائل الصادرة ومصادقتها، وهي خطوة حثّ عليها إعلان جوجل الأخير بشأن القواعد الأشد صرامة لمكافحة البريد العشوائي.

وقال فريق (مايكروسوفت ديفندر فور أوفيس 365) Microsoft Defender for Office 365: «من خلال إعداد مصادقة البريد الإلكتروني لنطاقك، يمكنك ضمان أن رسائلك أقل عرضة لأن يرفضها مزودو خدمة البريد الإلكتروني، مثل: جيميل، وياهو، وأي أو إل، وآوتلوك.كوم، أو يصنفونها كرسائل غير مرغوبة».

وأضاف الفريق: «هذا مهم بصورة خاصة عند إرسال بريد إلكتروني جماعي (بريد إلكتروني كبير الحجم)؛ لأنه يساعد في الحفاظ على إمكانية تسليم حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك وسمعتها».

وقد يؤدي الامتناع عن اتباع معايير مصادقة البريد الإلكتروني المعلنة حديثًا إلى رفض رسائل البريد الإلكتروني أو وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوبة.

وحذّرت مايكروسوفت أيضًا من أنه لا ينبغي استخدام خدمة (مايكروسوفت 365) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الجماعية، إذ سوف تُحظر رسائل البريد الإلكتروني التي لا تتبع حدود الإرسال، أو تُرسل إلى مجموعات تسليم خاصة من خلال ضوابط البريد العشوائي الصادرة المضمنة في (تبادل الحماية عبر الإنترنت) Exchange Online Protection».

ويجب على أولئك الذين يرغبون في إرسال رسائل إلكترونية جماعية استخدام خوادم البريد الإلكتروني المحلية الخاصة بهم أو موفري البريد الجماعي التابعين لجهات خارجية، مما سيساعد في ضمان ممارسات جيدة لإرسال البريد الإلكتروني.

وسوف يتعين على المؤسسات التي ترغب في تسليم رسائل البريد الإلكتروني الجماعية من خلال خاصية (تبادل الحماية عبر الإنترنت) الالتزام بإرشادات الحماية من البريد العشوائي الصادر.

ومع ذلك، حذرت مايكروسوفت من أنه حتى «اتباع هذه التوصيات لا يضمن التسليم. فإذا رُفض بريدك الإلكتروني كبريد جماعي، فأرسله من خلال موفر محلي أو من خلال جهة خارجية بدلًا من ذلك».

وجاء تحذير مايكروسوفت بسبب إعلان جوجل الخاص بتقديم إرشادات جديدة لمكافحة البريد العشوائي تستهدف مرسلي ما يزيد عن 5,000 رسالة بريد إلكتروني يومية لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني (جيميل).

واعتبارًا من 1 شباط/ فبراير 2024، سوف تُلزم جوجل المرسلين الذين تجاوزوا هذا الحد بتنفيذ مصادقة البريد الإلكتروني بنظام SPF/DKIM أو DMARC لنطاقاتهم. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الدفاعات ضد محاولات انتحال البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي.

وعلاوة على ذلك، يجب على مرسلي البريد الإلكتروني الجماعي تزويد مستلمي (جيميل) بخيار إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة في رسائل البريد الإلكتروني التجارية ومعالجة طلبات إلغاء الاشتراك على الفور في غضون يومين.

وكجزء من هذه الجهود لمكافحة البريد العشوائي، قالت جوجل إنها ستراقب عن كثب حدود البريد العشوائي، وفي الحالات التي يُحدَّد فيها مرسلو البريد العشوائي المسيئون، فإنها سوف تضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم كرسائل غير مرغوبة لحماية المستخدمين من الرسائل غير المرغوبة والتي قد تكون ضارة.