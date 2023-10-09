أفضل الحواسيب المحمولة من فئة 2 في 1 في عام 2023

تُتنج العديد من الشركات المتخصصة في تصنيع الحواسيب المحمولة حواسيب تتضمن شاشة تعمل باللمس يمكنك فصلها عن لوحة المفاتيح واستخدامها كجهاز لوحي منفصل، ويُسمى هذا النوع من الحواسيب المحمولة الحواسيب من فئة 2 في 1.

تُعدّ هذه الحواسيب مناسبة للعمل والدراسة، وهي مناسبة بشكل خاص للأشخاص الذين يفضلون استخدام الأجهزة اللوحية في بعض الأوقات والحواسيب المحمولة في أوقات أخرى، فهذه الحواسيب تجمع بين تلك الأجهزة في جهاز واحد، وتأتي عادةً مع قلم إلكتروني ذكي مضمن، أو تدعم أنواع معينة من الأقلام الذكية لتسهيل استخدام الشاشة التي تعمل باللمس.

تأتي الحواسيب المحمولة من فئة 2 في 1 بمواصفات ومزايا مختلفة وهي متفاوتة أيضًا في الأسعار، فإذا كنت تفكر في شراء واحد من تلك الحواسيب، فيمكنك الاختيار من أفضل الحواسيب المحمولة من فئة 2 في 1 في عام 2023 التي سنذكر منها ما يلي:

1- حاسوب Surface Pro 9 من مايكروسوفت:

يُعدّ حاسوب مايكروسوفت Surface Pro 9 واحدًا من أفضل الحواسيب من فئة 2 في 1، ويأتي بتصميم أنيق وبسيط ويمتاز بأنه خفيف الوزن إذ يزن 879 جرامًا، ويأتي مع لوحة مفاتيح (Surface Pro Signature) يمكن فصلها عن الشاشة، وقلم إلكتروني ذكي (Surface Slim Pen 2) يمكنك استخدامه للكتابة والتوقيع والرسم والتنقل بسهولة في الشاشة، ويمكنك تخزين القلم الإلكتروني بشكل آمن وشحنه لاسلكيًا على لوحة مفاتيح.

يضم هذا الحاسوب شاشة تعمل باللمس بمقاس يبلغ 13 بوصة، وبدقة قدرها 1920X 2880 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

يعمل هذا الحاسوب المحمول بمعالج Intel من الجيل الثاني عشر (12th Gen Intel Core i5-1235U) الذي يضمن الأداء القوي والسريع للحاسوب، ويتضمن هذا الحاسوب منفذًا من نوع USB-C لتسهيل ربط الملحقات وشحنها، ومنفذ من نوع Thunderbolt 4.

يتوفر هذا الحاسوب بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي وهي: 8 أو 16 أو 32 جيجابايت، وأربعة أحجام من قرص التخزين من نوع (SSD)، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، وتدوم بطاريته لمدة تصل إلى 15 ساعة.

يُباع حاسوب Microsoft Surface Pro 9 بسعر يبدأ من 1000 دولار.

2- حاسوب HP Spectre x360:

يضم حاسوب HP Spectre x360 شاشة تعمل باللمس بمقاس يبلغ 13.5 بوصة، وبدقة قدرها 1920 × 1280 بكسلًا، وهي محمية بزجاج من نوع (Corning Gorilla) وتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 400 شمعة. ويمكنك فصل الشاشة عن لوحة المفاتيح واستخدامها كجهاز لوحي، مع القلم الإلكتروني الذي يأتي مضمنًا مع الحاسوب.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج من نوع (Intel Core i7-1355U)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 16 جيجابايت، وقرص التخزين من نوع (SSD) بسعة حجمها واحد تيرابايت، وتدوم بطاريته لمدة تصل إلى 18 ساعة.

يُباع حاسوب HP Spectre x360 بسعر يبلغ 1100 دولار.

3- حاسوب Lenovo Chromebook Duet 3:

يضم حاسوب Lenovo Chromebook Duet 3 شاشة تعمل باللمس بمقاس يبلغ 10.9 بوصات، وبدقة قدرها 2000 × 1200 بكسل، وتمتاز بسطوع قدره 400 شمعة، وتدعم هذه الشاشة القلم الإلكتروني الذكي (USI 2.0 Stylus Pen)، ولكنه لا يأتي مضمنًا مع الجهاز.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج من نوع (Snapdragon 7c Gen 2) ويعمل بنظام التشغيل Chrome OS، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة حجمها 128 جيجابايت.

تدوم بطارية حاسوب Lenovo Chromebook Duet 3 لمدة 12 ساعة، ويُباع بسعر يبلغ 379 دولارًا.

4- حاسوب Microsoft Surface Go 3:

يضم حاسوب Surface Go 3 من مايكروسوفت شاشة تعمل باللمس بمقاس يبلغ 10.5 بوصات، وبدقة قدرها 1920X1280 بكسل، وهي محمية بزجاج من نوع (Corning Gorilla Glass 3).

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (Intel Pentium Gold 6500Y) أو بالجيل العاشر من معالج (Intel Core i3-10100Y)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

تستمر بطارية حاسوب مايكروسوفت Surface Go 3 لمدة تصل إلى 11 ساعة، ويُباع بسعر يبدأ من 400 دولار.