أجهزة Galaxy FE الجديدة من سامسونج تقدم مزايا استثنائية للمستخدمين

كشفت شركة سامسونج عن سلسلة (Fan Edition) الجديدة من أجهزتها التي تضمنت: هاتف Galaxy S23 FE الجديد، وجهازين لوحيين هما (Galaxy Tab S9 FE)، و(+Galaxy Tab S9 FE)، وسماعات الأذن اللاسلكية (Galaxy Buds FE).

وتشتهر هذه الأجهزة بتصميماتها المتميزة والمتينة، والأداء القوي، إلى جانب الإمكانات الفائقة للكاميرا والصوت، وغيرها الكثير، لتكون أجهزة FE الأكثر روعة في فئتها حتى الآن. وبالنسبة إلى الراغبين في تجربة أجهزة جالكسي الرائدة لأول مرة، فإن أجهزة FE الجديدة ستكون بمثابة انطلاقة مثالية لهم.

وفي هذا الصدد، قال تي إم روه، الرئيس ومدير قسم الاتصالات المتنقلة في شركة سامسونج: “إننا في سامسونج ملتزمون بتقديم ابتكارات عالمية المستوى للجميع من خلال تجارب الهاتف المحمول الرائعة التي تناسب أسلوب حياتهم. وتأتي أجهزة (Galaxy FE) الجديدة معززة بالإمكانات المتميزة التي تستحوذ على رضا الجماهير، والتي تتيح بمفردها أو ضمن منظومة متصلة، لمستخدمي جالكسي تحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية”.

1- هاتف Galaxy S23 FE:

يلتزم هاتف Galaxy S23 FE بتصميم سلسلة Galaxy S الرائدة مع الكاميرا الجديدة واللمسات النهائية المتميزة، كما أنه يدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68. ويتميز أيضًا باستخدام مواد معاد تدويرها، لضمان مستويات أعلى من المتانة والخصائص العملية والاستدامة.

وبفضل مزايا الكاميرا الاحترافية التي تساعدك في التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة، تبدو اللحظات اليومية نابضة بالحياة في هاتف Galaxy S23 FE. ويمكنك الاستمتاع بالتفاصيل الدقيقة في كل مشهد باستخدام عدسة عالية الدقة تصل إلى 50 ميجابكسل وزوم بصري يمكنه التكبير ثلاثة أضعاف.

وبعد حلول الظلام، يتيح لك تطبيق التصوير الليلي المستخدم في هاتف Galaxy S23 FE التقاط الصور بألوان في منتهى الوضوح. وبفضل وجود خاصية تثبيت الصورة الرقمية المتقدمة (VDIS)، يمكنك تصوير لقطات ثابتة أثناء التنقل باستخدام الكاميرا الخلفية بزاوية مثبت الصورة البصري (OIS).

وعندما يتعلق الأمر بإنشاء محتوى لمشاركته مع الآخرين بشكل مثالي، يبرز جهاز Galaxy S23 FE الذي يمكن التعامل معه كاستوديو تحرير أثناء التنقل. ويمكن للمحترفين ضبط عناصر التحكم في سرعة الغالق وفتحة العدسة والمزيد من الخصائص الأخرى يدويًا حسب المواصفات التي تفضلها.

وتستطيع تصوير لقطات مخصصة باستخدام تطبيق Camera Assistant، ومن ثم اختيار المزايا التلقائية التي تريد استخدامها للحصول على تجربة تصوير مخصصة بالكامل. ولإتاحة حرية الإنشاء وضبط المواصفات، تحتوي الكاميرا في جهاز Galaxy S23 FE على أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في الارتقاء بإبداعاتك.

ولمعرفة المواصفات الكاملة لهاتف (Galaxy S23 FE)، يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تود معرفته عن هاتف Galaxy S23 FE الجديد من سامسونج“.

يتوفر هاتف (Galaxy S23 FE) بسعر يبدأ من 2,499 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بأربعة، هي: الأخضر النعناعي، والكريمي، والجرافيت، والأرجواني، بالإضافة إلى لونين متاحين حصريًا في موقع سامسونج وهما: اللون النيلي والآخر بلون فاكهة اليوسفي.

2- الجهازان Galaxy Tab S9 FE و +Tab S9 FE:

عندما تحين لحظات الإلهام، يمكن الاستعانة بالجهازين Galaxy Tab S9 FE و +Tab S9 FE اللذين يدعمان خيارات الترفيه الأساسية والإبداع التعبيري والإنتاجية السلسة. ومع وجود جهازين محمولين وقويين للاختيار من بينهما، يمكن لعدد أكبر من المستخدمين تجربة التنوع الذي تمتاز به سلسلة Galaxy Tab S. وسيستكشف المبدعون الرقميون ورجال الأعمال والطلاب وغيرهم أبعاد شغفهم وقدراتهم على إنجاز العمل بسرعة بفضل مواصفات الأجهزة المحسنة والأداء الأفضل مقارنة بسلسلة FE السابقة.

ويمكن الاستفادة من قدرات الشاشة وسرعة الاستجابة في أي مكان يوجد فيه المستخدم، بما يشمل: المنزل أو المكتب أو في الحرم الجامعي أو حتى في الحديقة، باستخدام شاشة Galaxy Tab S9 FE بمقاس 10.9 بوصات، وشاشة +Galaxy Tab S9 FE بمقاس 12.4 بوصة، حيث تتميزان بمعدل تحديث تلقائي تكيفي حتى 90 هرتزًا.

كما تدعم الشاشات خاصية (تعزيز الرؤية) Vision Booster التي يمكن الاستفادة منها في البيئات الخارجية من خلال تحسين اللون والتباين، خاصة في المنطقة المظلمة من الشاشة.

ويكون من السهل على المستخدم تدوين الأفكار والملاحظات باستخدام قلم S Pen المميز الموجود في علبة جالكسي، والذي حصل بدوره على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

وتتوفر سلسلة Galaxy Tab S9 FE بسعر يبدأ من 1,699 ريالًا سعوديًا، كما تتوفر بأربعة ألوان عصرية، وهي: النعناعي والفضي والرمادي واللافندر.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن أجهزة سامسونج اللوحية الجديدة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين جهازي سامسونج Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S9“.

3- سماعات Galaxy Buds FE:

تقدم سماعات Galaxy Buds FE تجربة سامسونج الصوتية الرائدة في الصناعة لعدد أكبر من المستخدمين. ويوفر صوت الجهير القوي صوتًا عميقًا وغنيًا يسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى بالطريقة التي يؤديها الفنان، بينما تتيح لك خاصية إلغاء الضوضاء النشطة والصوت المحيطي سماع المزيد مما تحبه، والمستوى الأقل من الضوضاء التي لا تحبها.

كما أن التصميم التلقائي المخصص لنظام الميكروفونات الثلاثة المتقدم، إلى جانب الشبكة المحايدة العميقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضمن مجتمعة فصل صوتك عن ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها لإجراء مكالمات أكثر وضوحًا.

وتتميز سماعات Galaxy Buds FE بأطول عمر للبطارية في سلسلتها، وتوفر ما يصل إلى 8.5 ساعات من التشغيل باستخدام سماعات الأذن، وإجمالي ما يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن. وحتى عند استخدام ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، يمكن للمستخدمين الحصول على ما يصل إلى 6 ساعات من التشغيل باستخدام سماعات الأذن، وإجمالي ما يصل إلى 21 ساعة مع علبة الشحن.

وتتوفر Galaxy Buds FE بسعر 379 ريالًا سعوديًا بلونين متميزين، وهما: الجرافيت والأبيض.

موعد التوفر

ستطرح شركة سامسونج أجهزة Galaxy FE يوم الأربعاء القادم 11 أكتوبر 2023 في السوق السعودي.