آبل متخوفة من الوزن الثقيل لنظارة Vision Pro

تواصل شركة آبل العمل على حل مشكلة وزن نظارة الواقع المختلط Vision Pro، حيث من المقرر أن تصبح النماذج المستقبلية قليلة الوزن. وتعمل الفرق الهندسية للشركة بجد على تهيئة نظارة Vision Pro للإطلاق.

وينصب التركيز في الوقت الحالي على النماذج المستقبلية بدلًا من النماذج الحالية، مع أن الشركة تشعر بالقلق بشأن وزن نماذج الجيل الأول من النظارة، وكيف قد يتعامل معه المستهلكون.

ويعد النموذج الحالي ثقيلًا حيث يبلغ وزنه نحو 450 جرامًا. ويبدو أن هذا الوزن ظهر في الاختبار على أنه ثقيل جدًا بالنسبة لبعض المستخدمين حتى لفترات الاستخدام القصيرة، كما يتسبب أيضًا في إجهاد الرقبة بسبب الحجم والوزن.

وتدرس الشركة بالنسبة للنموذج الحالي إصلاحًا يتضمن حزامًا فوق الرأس، الذي ظهر في التقارير السابقة. ولا تستطيع آبل فعل الكثير بشأن وزن النموذج الحالي، بخلاف محاولة دعمه بشكل أكبر.

ويطور مهندسو الشركة الآن الإصدار التالي من Vision Pro، مع التركيز بشكل خاص على جعله أخف وزنًا وأصغر حجمًا، مما يجعله مريحًا عند ارتدائه لفترات طويلة.

وبالإضافة إلى الوزن، قد تغير آبل أيضًا التصميم لجعله مفيدًا للأشخاص الذين يرتدون النظارات، حيث يبحث مهندسو آبل عن طرق لجعل نظارة الرأس بسيطة بالنسبة لمرتدي النظارات.

ولا تحتوي نظارة الرأس القادمة على مساحة كافية للنظارات، حيث تعاونت شركة التكنولوجيا العملاقة بدلًا من ذلك مع زايس لإنشاء عدسات طبية ترتبط مغناطيسيًا بشاشة Vision Pro.

ويتمثل الحل الذي تقدمه الشركة لمرتدي النظارات في تخزين العدسات الاختيارية في متاجر البيع بالتجزئة، مما يخلق مشاكل في إدارة العرض، ويحول متجرها إلى مزود صحي.

ويعد هذا النظام الذي يحتوي على الآلاف من مجموعات العدسات القابلة للتبديل كابوسًا لوجستيًا للنماذج المستقبلية، فضلًا عن جعله معقدًا بالنسبة للمستهلكين.

وقد تختار آبل بيع نظارات الرأس المستقبلية المزودة بالعدسات الطبية المثبتة سابقًا لتبسيط الاستخدام، مع أن فعل ذلك قد يقلل فائدة نظارة الرأس عند مشاركتها مع الآخرين، أو إذا تغيرت الحالة الطبية لرؤية المستخدم.

وهناك أيضًا مخاوف من أن توفير عدسات طبية مدمجة قد يجعل الشركة بمثابة شكل من أشكال مقدمي الخدمات الصحية، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات ذات الصلة.

وقد يتمثل الحل في نظارات الواقع المعزز التي تراكب المعلومات على العدسات، وقدمت الشركة في شهر أغسطس الماضي براءات اختراع تظهر أنها مهتمة بصنع شاشة واقع افتراضي أو واقع معزز قابلة للتعديل لتصحيح رؤية شخص ما.