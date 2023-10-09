آبل تنجح في حل مشكلة الحرارة الزائدة في هواتف آيفون 15 برو .. عاجل

أظهر التصوير الحراري لهواتف آيفون 15 برو نجاح آبل في حل مشكلة الحرارة الزائدة فيها بعد إطلاق تحديث iOS 17.0.3 الأخير.

ونشر موقع ZDNET صورًا لهواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس الجديدة باستخدام كاميرا حرارية قبل التحديث وبعده.

وأظهرت النتائج تراجع درجة الحرارة الزائدة في أثناء الشحن السريع بعد تثبيت تحديث iOS 17.0.3.

وعند شحن آيفون 15 برو ماكس قبل التحديث ارتفعت درجة حرارة الهاتف بشكل واضح لتصل إلى 107 درجة فهرنهايت (زهاء 42 درجة مئوية)، وبعد تنزيل وتثبيت تحديث iOS 17.0.3 تراوحت درجة الحرارة في أثناء الشحن السريع بين 85 و 95 درجة فهرنهايت (أي بين 29.5 و 35 درجة مئوية).

وكانت آبل قد أقرت سابقًا بوجود مشكلة الحرارة الزائدة في هواتف آيفون 15 برو الجديدة، واتهمت بعض التطبيقات الخارجية مثل إنستاجرام وأوبر بالتسبب في المشكلة، كما أطلقت تحديث iOS 17.0.3 لمعالجتها، كما نفت أي علاقة لتصميم التيتانيوم الجديد بالمشكلة.

ومن الجدير بالذكر أن تحديث آبل للنظام عالج المشكلة دون التأثير سلبًا في أداء معالج A17 برو في تلك الهواتف كما كان يتخوّف بعض المستخدمين اعتقادًا منهم بوجود دور للمعالج في المشكلة.

وبحسب اختبارات الأداء التي أُجريت بعد التحديث، لم يتبين وجود أي فارق يذكر في النتائج عما كان عليه الوضع قبل صدوره.

ويُنصح كافة مالكي هواتف آيفون 15 الجديدة بالمبادرة إلى تحديث هواتفهم إلى آخر إصدار من نظام iOS تفاديًا لمشاكل أمنية ومشاكل أخرى مرتبطة بنقل البيانات من هواتفهم القديمة إلى الجديدة.