آبل تستخدم شريحة المودم X70 لتحسين أداء 5G .. عاجل

زودت آبل تشكيلة هواتفها الجديدة بشريحة المودم X70 من كوالكوم، ورأت الشركة أنه من المناسب إدماج شريحة المودم في مختلف نماذجها، وهي آيفون 15 وآيفون 15 بلس وآيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

وأشارت المعلومات السابقة إلى أن آبل استخدمت اللوحة المنطقية لهاتف آيفون 14 برو ضمن نماذج آيفون 15 وآيفون 15 بلس، مع أن المعلومات الجديدة أكدت أن آبل أعادت تصميم اللوحة المنطقية لنماذج آيفون 15 وآيفون 15 بلس، واستخدمت شريحة المودم X70 في جميع النماذج.

وتميزت تشكيلة آيفون 14 بأكملها في العام الماضي بشريحة مودم X65 من كوالكوم، ويعني هذا أن ترقية شريحة المودم هي جزء من اتجاهها للتشكيلة بأكملها.

وتتميز شريحة المودم X70 بتحسينات مختلفة مقارنة بشريحة العام الماضي X65. ووفقًا لاختبارات السرعة، توفر شريحة المودم X70 أداءً أسرع بالنسبة لشبكة الجيل الخامس، مع الحصول على الإشارة عبر المسافات الطويلة.

وتوفر شريحة المودم الجديدة في تشكيلة آيفون 15 أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 24 في المئة مقارنةً بنماذج العام الماضي، وتعد أفضل من حيث الكفاءة في استخدام الطاقة مقارنةً بشريحة المودم X65، كما توفر مجالًا لتحسين عمر البطارية من خلال إدماجها مع شريحة A17 Pro.

وتطور شركة آبل حاليًا شريحة المودم الداخلية الخاصة بها لجهاز آيفون لتقليل اعتمادها على كوالكوم. ويبدو أن شركة آبل تتحول من نهج الاستعانة بمصادر خارجية إلى تطوير التكنولوجيا التي لا يمكن لأحد سواها استخدامها.

وبدأ هذا الاتجاه مع إطلاق Apple Silicon، وابتعدت الشركة تدريجيًا عن الرقائق المستندة إلى إنتل في تشكيلة أجهزة ماك واعتمدت معالجاتها المصممة بشكل خاص لتلك الأجهزة.

وانتقلت حاليًا تشكيلة أجهزة ماك بأكملها تقريبًا من الرقائق المستندة إلى إنتل إلى معالجات السلسلة M.

وبخلاف هذا، تطور الشركة أيضًا شاشات microLED الخاصة. وتعتمد آبل اعتبارًا من الآن على شركة سامسونج لتزويدها بشاشات LTPO OLED.

وأشارت المعلومات السابقة إلى أن آبل تخطط للبدء باستخدام شاشات microLED في عام 2025 مع إطلاق النموذج الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Ultra، على أن تنتقل تقنية العرض تدريجيًا إلى أجهزة آيفون وآيباد وحتى أجهزة ماك.