تجمع هواتف Fan Edition من سامسونج العديد من المزايا التي تتمتع بها هواتف سامسونج الرائدة بأسعار متوسطة. ويُعدّ كل من Galaxy S20 FE و Galaxy S21 FE آخر طرازين في هذه السلسلة قبل إعلان الشركة قبل عدة أيام تشكيلة أجهزة جديدة ضمن سلسلة Fan Edition وتشمل: الهاتف الذكي Galaxy S23 FE، والحاسوب اللوحي Galaxy Tab S9 FE، وسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds FE.

فإذا كنت من محبي هواتف سامسونج Fan Edition وكنت تستخدم Galaxy S20 FE فهل يستحق الأمر التفكير في الترقية إلى هاتف Galaxy S23 FE؟

لمساعدتك في اتخاذ القرار، إليك مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 FE و Galaxy S20 FE:

التصميم:

يأتي هاتف Galaxy S23 FE بتصميم أقصر وأرق قليلًا من هاتف Galaxy S20 FE، ولكنه أعرض قليلًا وأثقل، والزوايا منحنية أكثر، مما يزيد الراحة أثناء الإمساك به باليد.

يبدو هاتف Galaxy S23 FE أكثر جمالًا من الخلف، وذلك بفضل زجاج Gorilla Glass الذي يغطي الجهة الخلفية، وعدسات الكاميرا المنفصلة والمرتبة رأسيًا على غرار سلسلة هواتف S23 الرائدة. أما الجهة الخلفية في هاتف S20 FE فهي تضم إطارًا واحدًا يجمع عدسات الكاميرا الخلفية.

الشاشة:

يضم هاتف Galaxy S23 FE شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس يبلغ 6.4 بوصات، وبدقة قدرها 2,400×1,080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يبلغ أقصاه 1450 شمعة/ المتر المربع، وتمتاز بكثافة قدرها 403 بكسلات في البوصة الواحدة.

أما هاتف Galaxy S20 FE فهو يضم شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس يبلغ 6.5 بوصات، وبدقة قدرها 2,400×1,080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وتمتاز بكثافة قدرها 407 بكسلات في البوصة الواحدة.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S23 FE بمعالج من نوع (Exynos 2200) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 920).

أما الإصدار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، فهو يعمل بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.00 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يتوفر هاتف Galaxy S23 FE بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت. ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم شبكات الواي فاي 6E، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يحتوي هاتف Galaxy S23 FE على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي.

أما هاتف Galaxy S20 FE فيوجد منه إصدارين أيضًصا، الإصدار الأول يعمل بمعالج سامسونج (Exynos 990) الثماني النوى والمصنع بتقنية 7 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.73 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G77 MP11).

أما الإصدار الثاني؛ فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 865 5G) الثماني النوى والمصنع بتقنية 7 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.84 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 650).

يتوفر هاتف Galaxy S20 FE بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت. ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، ويدعم التحديث إلى نظام أندرويد 13، ويدعم شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يحتوي هاتف Galaxy S20 FE على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S23 FE كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2.

ويمكن للكاميرات الخلفية في هذا الهاتف تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K، أما الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف، فهي تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4.

يضم هاتف Galaxy S20 FE كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي الأساسية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2.

يمكن للكاميرات الخلفية في هذا الهاتف تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف، فهي تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2.

السعر:

بدأت شركة سامسونج بطرح هاتف Galaxy S23 FE في بعض المناطق يوم 5 أكتوبر، وستطرحه في باقي المناطق حول العالم بتاريخ 26 أكتوبر. ويُباع الهاتف بسعر يبدأ من 600 دولار. ويتوفر بستة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والأبيض الكريمي (Cream)، والأسود (Graphite)، والبنفسجي، والنيلي (Indigo)، والبرتقالي (Tangerine).

أما هاتف Galaxy S20 FE فهو يُباع بسعر 1554 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 128 جيجابايت، ويتوفر بستة ألوان، هي: الأخضر (Cloud Mint)، والأبيض (Cloud White)، والأزرق الداكن (Cloud Navy)، والبنفسجي، والأحمر، والبرتقالي.

هل يستحق هاتف Galaxy S23 FE الشراء؟

إذا كنت بحاجة إلى هاتف جديد وتريد هاتفًا من سامسونج، لكنك لا تريد دفع سعر مرتفع للحصول على واحد من الهواتف الرائدة، فاختر هاتف FE S23، وإذا كنت تستخدم طراز FE S20 وتفكر في الترقية، فالأمر يستحق، إذ يأتي FE S23 مع تحسينات كبيرة في العديد من الجوانب، ومنها التصميم وجودة التصنيع، بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة في نظام الكاميرا، والمعالج.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S23 FE و Galaxy S20 FE: