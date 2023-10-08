مقارنة بين ساعتي Pixel Watch 2 و Galaxy Watch6

تُعد ساعة Galaxy Watch6 واحدة من أحدث ساعات سامسونج الذكية التي تتميز بمواصفات قوية. وقبل عدّة أيام أعلنت شركة جوجل الجيل الثاني من ساعاتها الذكية الجديدة Pixel Watch 2.

كلتا الساعتين تعملان بنظام التشغيل Wear OS 4، وتأتينان بتصاميم مشابهة للطرز السابقة، وتتمتعان بالعديد من المزايا والمواصفات التي تجعلهما من أفضل ساعات أندرويد الذكية.

فإذا كنت تفكر في شراء ساعة أندرويد ذكية جديدة وتفكر في ساعتي سامسونج وجوجل، فيمكن للمقارنة التالية بين Pixel Watch 2 و Galaxy Watch6 مساعدتك في اختيار الأنسب لك:

1- ساعة جوجل Pixel Watch 2:

تأتي ساعة جوجل Pixel Watch 2 الجديدة بتصميم دائري قريب من تصميم الجيل السابق، وهي مصنوعة من الألمنيوم المعاد تدويره، ومغطاة بزجاج، وتتميز بأنها أخف وزنًا من الطراز السابق، وتتوفر بمقاس واحد وهو 41 ملم. وتتميز هذه الساعة بأنها مقاومة للماء والغبار بحسب معيار IP68، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الفضي والذهبي والأسود.

تضم Pixel Watch 2 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 1.2 بوصة، ودقة قدرها 450 × 450 بكسلًا، وتتميز بسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم الشاشة مزية (التشغيل الدائم) Always-On التي تتيح للمستخدمين رؤية وجه الساعة والوقت في جميع الأوقات دون لمس الشاشة.

تعمل هذه الساعة بمعالج (Qualcomm 5100)، وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 2 جيجابايت، وتعمل بنظام التشغيل الجديد Wear OS 4 مع العديد من التحسينات في الواجهة، وأبرزها وجوه جديدة بتصميمات مختلفة.

وتتميز Pixel Watch 2 عن الطراز السابق بأنها تحتوي على ثلاثة مستشعرات جديدة لمنحك رؤى أعمق حول المؤشرات الصحية. وقد أضافت جوجل بعض مزايا التدريب الجديدة لمساعدتك في تحقيق أهدافك الرياضية الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تذكيرات بدء التمرين وإيقافه تلقائيًا لسبعة تمارين، منها: الجري وركوب الدراجات، لمساعدتك في الالتزام بجدولك الزمني.

أما فيما يتعلق بالبطارية والشحن، فإن ساعة جوجل Pixel Watch 2 تحتوي على بطارية بسعة تبلغ 306 ميلي أمبير/ الساعة، يمكن أن تدوم حتى 24 ساعة مع تشغيل خاصية (التشغيل الدائم) Always On Display، كما تدعم خاصية الشحن السريع، حيث تدوم البطارية لمدة 12 ساعة عند شحنها لمدة 30 دقيقة فقط.

ساعة جوجل Pixel Watch 2 متاحة للحجز الآن بسعر يبدأ من 350 دولارًا وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الفضي (Polished Silver) والأسود غير اللامع (Matte Black)، والذهبي (Champagne Gold).

2- ساعة سامسونج Galaxy Watch6:

تأتي ساعة Galaxy Watch6 بتصميم دائري أنيق والهيكل مصنوع من الألمنيوم، وتضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتحتوي على زرين في الجهة اليُمنى، وتأتي مع إطارًا لمسي يحيط بالشاشة يمكنك تحريكه بإصبعك للتنقل بين القوائم واستخدام النقرات لتحديد أي تطبيق أو إعداد معين.

تتوفر هذه الساعة بعدّة ألوان تختلف بحسب المقاس، إذ يأتي طراز 40 ملم باللون الجرافيتي أو الذهبي، ويتوفر طراز 44 ملم باللون الفضي أو الجرافيتي.

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بنظام التشغيل Wear OS 4، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء من جوجل. وتعمل بواجهة المستخدم One UI Watch 5 من سامسونج.

تقدم Galaxy Watch6 العديد من خيارات تتبع المؤشرات الصحية، مثل: قياس معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم ومراقبة النوم بشكل أكثر تفصيلًا من الطراز السابق وهو Watch5، بالإضافة إلى مزية تخطيط القلب، ومستشعر درجة الحرارة، وتتميز أيضًا بقدرتها على تتبع القيلولة ضمن مزية تتبع النوم. كما تأتي بخيارات تتبع للتدريبات الرياضية، لتتمكن من تتبع مختلف الأنشطة الرياضية التي تمارسها، وتضع أهدافًا خاصة بك.

يحتوي الطراز الأصغر على بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة، أما الطراز الأكبر فهو يحتوي على بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير/ الساعة. ونظرًا إلى الاختلاف في حجم البطارية، سيختلف عمر البطارية بناءً على الحجم الذي تحصل عليه. إذ يستمر الطراز الأصغر في العمل لمدة يوم ونصف تقريبًا مع تفعيل مزية Always on للشاشة، ويستمر طراز 44 ملم بالعمل لمدة يومين ونصف.

يبدأ سعر ساعة Galaxy Watch6 من 1199 ريالًا سعوديًا.

أيهما تختار؟

تحتوي ساعة سامسونج Galaxy Watch6 على جميع مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية التي تحتاجها، كما أنها تتمتع بعمر بطارية أفضل من ساعة جوجل. بالإضافة إلى ذلك، فهي أرخص، وتأتي بأحجام متعددة. وبالنسبة لمستخدمي هواتف سامسونج بشكل خاص، ستكون Galaxy Watch6 هي الساعة الأنسب لهم.

من ناحية أخرى، تتمتع ساعة Pixel Watch 2 بالتكامل مع Fitbit، وتتضمن العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل، وإذا كنت تمتلك هاتف Pixel فستكون هذه الساعة هي الأنسب لك.