مايكروسوفت تستعد للكشف عن شرائح خاصة بالذكاء الاصطناعي

تستعد شركة مايكروسوفت للكشف عن شرائح جديدة من تطويرها مخصصة لتدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير أخير نشره موقع The Information التقني نقلًا عن مصادر مطلعة.

وسيجري الكشف عن الشرائح الجديدة خلال مؤتمر مايكروسوفت “إجنايت Ignite” لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكانت تقارير سابقة نُشرت أوائل العام الجاري قد أشارت إلى أن الشركة الأمريكية تعمل على تصميم وتطوير تلك الشرائح نظرًا للإقبال الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتسعى مايكروسوفت إلى تقليل اعتمادها الكبير على شركة إنفيديا، منتج شرائح الذكاء الاصطناعي الأكبر في العالم، التي تواجه ارتفاعًا كبيرًا في طلبات الشراء ونقصًا في الإمدادات.

وبحسب التقرير، فإن شرائح مايكروسوفت ستشبه نظيراتها من إنفيديا، وستُستخدم في خوادم مراكز البيانات بشكل أساسي.

وتستخدم مايكروسوفت حاليًا معالجات الرسوميات من شركة إنفيديا في خوادم مراكز البيانات من أجل تشغيل وتطوير برامج الذكاء الاصطناعي المتطورة لعملائها مثل شركة OpenAI – مالكة روبوت ChatGPT – بالإضافة إلى البرامج والمشاريع الخاصة بها.

وتُستخدم شرائح معالجة الرسوميات GPU في الذكاء الاصطناعي بسبب قدرتها على تنفيذ العمليات الحاسوبية الموازية بشكل فعال.

وكما هو شائع، فقد صُممت تلك الشرائح في الأساس لتسريع الرسوميات والعرض على الشاشة، ولكنها أيضًا تمتلك قدرات حسابية هائلة يمكن استغلالها في مجال الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات ضخمة من البيانات بشكل موازٍ كتحليل الصور والفيديو، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات الضخمة، عبر تنفيذ العمليات الموازية بسرعة عالية وأداء أفضل مقارنة بشرائح وحدات المعالجة المركزية CPU.