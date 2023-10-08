مايكروسوفت تستعد للكشف عن شرائح خاصة بالذكاء الاصطناعي
منوعات تقنية

مايكروسوفت تستعد للكشف عن شرائح خاصة بالذكاء الاصطناعي

0

تستعد شركة مايكروسوفت للكشف عن شرائح جديدة من تطويرها مخصصة لتدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير أخير نشره موقع The Information التقني نقلًا عن مصادر مطلعة.

وسيجري الكشف عن الشرائح الجديدة خلال مؤتمر مايكروسوفت “إجنايت Ignite” لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكانت تقارير سابقة نُشرت أوائل العام الجاري قد أشارت إلى أن الشركة الأمريكية تعمل على تصميم وتطوير تلك الشرائح نظرًا للإقبال الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتسعى مايكروسوفت إلى تقليل اعتمادها الكبير على شركة إنفيديا، منتج شرائح الذكاء الاصطناعي الأكبر في العالم، التي تواجه ارتفاعًا كبيرًا في طلبات الشراء ونقصًا في الإمدادات.

وبحسب التقرير، فإن شرائح مايكروسوفت ستشبه نظيراتها من إنفيديا، وستُستخدم في خوادم مراكز البيانات بشكل أساسي.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

الطريق إلى أذكى.. أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي

70

كاسبرسكي: انتشار عمليات تصيد احتيالي لبيع روبوت WormGPT 

273

وتستخدم مايكروسوفت حاليًا معالجات الرسوميات من شركة إنفيديا في خوادم مراكز البيانات من أجل تشغيل وتطوير برامج الذكاء الاصطناعي المتطورة لعملائها مثل شركة OpenAI – مالكة روبوت ChatGPT – بالإضافة إلى البرامج والمشاريع الخاصة بها.

وتُستخدم شرائح معالجة الرسوميات GPU في الذكاء الاصطناعي بسبب قدرتها على تنفيذ العمليات الحاسوبية الموازية بشكل فعال.

وكما هو شائع، فقد صُممت تلك الشرائح في الأساس لتسريع الرسوميات والعرض على الشاشة، ولكنها أيضًا تمتلك قدرات حسابية هائلة يمكن استغلالها في مجال الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات ضخمة من البيانات بشكل موازٍ كتحليل الصور والفيديو، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات الضخمة، عبر تنفيذ العمليات الموازية بسرعة عالية وأداء أفضل مقارنة بشرائح وحدات المعالجة المركزية CPU.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد