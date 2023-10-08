سامسونج تبحث إطالة مدة التحديثات الأمنية لأجهزتها

صرح شين شول بيك، مدير البرنامج الفني لفريق الأمان في قطاع تجربة الهواتف المحمولة في سامسونج، بأن الشركة تبحث على نحو نشط تقديم تحديثات أمنية لأجهزتها لمدة تتجاوز خمسة أعوام.

وذكر بيك أن سامسونج تخطط لدعم أجهزتها بالتحديثات الأمنية على المدى الطويل تماشيًا مع رؤيتها وفي ضوء القواعد التنظيمية الجديدة القادمة.

وجاءت تلك التصريحات في مقابلة صحفية أخيرة خلال فعاليات مؤتمر سامسونج للمطورين لعام 2023، والمُقام حاليًا في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتقدم سامسونج التحديثات لعدد هائل من الأجهزة يزيد على مليار جهاز شهريًا، وأكثر من 10 مليارات جهاز سنويًا.

وتمتلك سامسونج حاليًا أكثر من 150 جهازًا مختلفًا في الأسواق، تصدر لها الشركة تحديثات أمنية على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي.

وقال بيك إن الشركة تستثمر “كمية هائلة من الموارد لكي تصدر التحديثات بتلك الطريقة.

وتتيح سامسونج لأجهزتها الجديدة أربعة أعوام من التحديثات السنوية لنظام التشغيل بالتزامن مع خمسة أعوام من التحديثات الأمنية.

واقتصرت تصريحات مسؤولي الشركة الكورية على مد فترة التحديثات الأمنية دون الإشارة إلى إطالة فترة تحديثات نظام أندرويد السنوية أو واجهة سامسونج One UI.

وكانت جوجل قد أعلنت حديثًا التزامها بتوفير كافة التحديثات لهواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو الجديدة لمدة سبعة أعوام كاملةً، وهو ما قد يشجع باقي الشركات أن تحذو حذوها أو تحسّن على الأقل سياسة إصدار التحديثات لديها لجعل أجهزتها أكثر استدامةً مما هي عليه.