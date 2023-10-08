تقرير يرصد مبيعات هواتف جوجل بكسل منذ إطلاقها

باعت جوجل نحو 38 مليون وحدة من هواتف بكسل الذكية الخاصة بها منذ إطلاقها عام 2016 وحتى عام 2023، وفقًا لتقرير أخير لشركة IDC لأبحاث السوق.

وقال فرانسيسكو جيرونيمو، نائب رئيس IDC لوحدة أبحاث السوق العالمية، إن مبيعات هواتف بكسل تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، وإنها وصلت حاليًا قرابة 40 مليون وحدة إجمالًا منذ إطلاقها قبل سبعة أعوام.

وشكلت الاثني عشر شهرًا الأخيرة ذروة مبيعات هواتف جوجل بكسل، حيث بلغت خلالها زهاء 10 ملايين وحدة، مدفوعة بهواتف بكسل 7 الصادرة العام الماضي.

وكانت جوجل قد أطلقت هواتف بكسل 7 وبكسل 7 برو خلال الربع الأخير من العام الماضي، ثم أتبعتهما بإصدار بكسل 7a بسعرٍ أرخص نسبيًا في شهر مايو/ أيار الماضي، كما أطلقت هاتف بكسل فولد القابل للطي.

وكشفت جوجل حديثًا عن هواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو، التي ارتفعت أسعارها هذا العام بواقع مئة دولارٍ أمريكي مقارنةً بإصدارات العام الماضي السابقة.

وقد تُبرر تلك الزيادة السعرية بمزايا الذكاء الاصطناعي الحصرية التي يحصل عليها مالكو تلك الهواتف، إضافةً إلى الدعم المُمدد الذي يصل إلى سبعة أعوام من التحديثات ودعم المكونات المادية بإتاحة قطع الغيار، وفقًا لما أعلنته الشركة الأمريكية.

وتُباع هواتف جوجل بكسل على نحوٍ جيد في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبعض الدول الأوروبية، في حين أنها لا تزال ذات انتشار محدود في الأسواق الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل نفسها لم تكشف رسميًا عن أي أرقام متعلقة بمبيعات هواتف بكسل حتى الآن.