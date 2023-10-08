الطريق إلى أذكى.. أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، فعالية (الطريق إلى أذكى) يوم الجمعة الماضي في مقر الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض، وذلك بحضور أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة وسط عروض استثنائية مبهرة جمعت ما بين التنافس والإلهام في قوالب ترفيهية وتثقيفية متنوعة.

وتعد هذه الفعالية أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) Athka، وهي فعالية ثقافية ترفيهية اختصت بالذكاء الاصطناعي، اجتمع فيها طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية مع مختصي الذكاء الاصطناعي والمؤثرين لمعرفة مستقبل الذكاء الاصطناعي والمشاركة في تحديات وسط أجواء جماهيرية حماسية رائعة.​

لحظات معرفية مشوقة عاشها أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في فعالية الطريق إلى #أذكى#سدايا pic.twitter.com/Cv0ONiDzQ1 — SDAIA (@SDAIA_SA) October 7, 2023

ويعتبر الأولمبياد واحدة من أكبر التظاهرات الوطنية التي تستهدف مشاركة 300 ألف طالب وطالبة في مرحلتي المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة؛ لتدريبهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي من بين ثلاثة ملايين طالب وطالبة في هاتين المرحلتين بالتعليم العام في المملكة.

وشهدت فعالية (الطريق إلى أذكى) عروضًا مختلفة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي ومستقبله المتطور وعلاقته بالإنسان، وإقامة مسابقات تحفز هذا الجيل على المضي قدمًا نحو عالم التقنيات المتقدمة وقدمت لهم جوائز تقديرية، كما قدم خلال الفعالية كلمة إلهامية من أحد الطلبة الذي حقق إنجارًا وطنيًا على مستوى العالم في مجالي العلوم والكيمياء، بالإضافة إلى تقديم عرض عن الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

كما شهدت الفعالية إقامة مسابقات وألعاب إلكترونية إثرائية تُنمي التفكير الإبداعي في إيجاد الحلول البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل : (الحارس الذكي) X/O، Rocket League، بمشاركة مجموعة من مواهب الجيل القادم والمحترفين في الألعاب الإلكترونية حيث تعد من مصادر التعلم الحديثة لمختلف الفئات العمرية الصغيرة.

بناء جيل وطني مبدع:

يهدف أولمبياد (أذكى) إلى صناعة جيل وطني واعد من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بأسلوب حديث يحقق الأثر، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب والارتقاء بهم، بوصفهم الطاقة التي لا تنضب، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القدرات البشرية في المجالات كافة، ومنها التقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

لبناء جيل يصنع المستقبل في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي؛ جاءت فعالية الطريق إلى #أذكى #سدايا pic.twitter.com/5D0DtfElFK — SDAIA (@SDAIA_SA) October 7, 2023

وأكد بدر المجرذي؛ مدير إدارة المسابقات في موهبة على أهمية إقامة المسابقات العلمية في المجالات كافة والقيمة الكبيرة التي تضيفها لمنظومة التعليم، كما أنها تسهم في إيجاد مواطن قادر على المنافسة العالمية، وذلك بحسب ما ورد في تقرير وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الفعالية.

وأشار المجرذي إلى أن انطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي سيسهم في نشر ثقافة البرمجة التنافسية بين طلبة التعليم مما ينعكس على رفع مستوى القدرات البشرية السعودية في جميع المجالات التقنية.

ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) إلى اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في المرحلتين المتوسطة والثانوية في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بناء وتمكين قدرات وكفاءات جيل اليوم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة والتنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

وأهابت (سدايا) بالراغبين في المشاركة بالأولمبياد التسجيل عبر هذا الرابط.