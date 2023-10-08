الإمارات تعلن موعد فتح باب التسجيل لموسم الحج لعام 2024.. إليك كيفية التسجيل

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة موعد فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1445هـ / 2024 م.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستستقبل طلبات التسجيل عبر التطبيق الذكي للهيئة (AWQAFUAE) خلال الفترة الممتدة من 5 ديسمبر 2023 إلى 21 ديسمبر 2023.

تعلن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن موعد فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 2024 م / 1445 هـ وسيتم استقبال طلبات التسجيل عبر التطبيق الذكي للهيئة AWQAFUAE.

في الموعد المحدد من 2023/12/05 – 2023/12/21.

للمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل على 80029723 pic.twitter.com/srEZ7MDoOR — أوقاف.الإمارات (@AwqafUAE) October 4, 2023

لذلك سنستعرض اليوم آلية التسجيل في موسم الحج عبر التطبيق الذكي للهيئة (AWQAFUAE)، وكيفة متابعة الطلب في أي وقت:

أولًا؛ كيفية التسجيل في موسم الحج لعام 2024 في الإمارات:

للتسجيل في الحج لموسم 1445هـ / 2024 م؛ ينبغي تحميل النسخة المحدثة من التطبيق الذكي للهيئة (AWQAFUAE) من خلال متجر التطبيقات في هاتفك.

تطبيق (AWQAFUAE) متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، وفي متجر هواوي AppGallery، ولمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد في آب ستور.

بعد تثبيت تطبيق الهيئة في هاتفك؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية للتسجيل في موسم الحج لعام 1445هـ / 2024 م:

افتح تطبيق (AWQAFUAE) في هاتفك.

اضغط على علامة تبويب خدمات الحج والعمرة في الشاشة الرئيسية.

اضغط على خيار (تسجيل الحج)، سيُطلب منك تسجيل الدخول من خلال الهوية الرقمية (UAE Pass)، اضغط على زر (تسجيل الدخول بالهوية الرقمية).

بعد استكمال إجراءات الدخول، يمكنك مراجعة البيانات الشخصية وبيانات جواز السفر الخاصة بك، والتأكد من صحتها.

كما يمكنك ربط أفراد العائلة بملف عائلي مشترك، وذلك من خلال الضغط على خيار (رقم الربط مع أعضاء العائلة) ثم إدخال رقم الملف العائلي الخاص بأول شخص قام بالتسجيل من أفراد العائلة .

كما يمكن لأصحاب الهمم والأمراض المستعصية اختيار الحالة من قائمة الحالات الخاصة، مع إرفاق الوثائق المطلوبة.

وفي حالة الرغبة في اختيار محرم أو مرافق، يلزم تسجيل المحرم أو المرافق أولًا، وفي أثناء التسجيل اضغط على خيار (إضافة محرم أو مرافق)، وأدخل الرقم المرجعي الخاص به في الخانة، وستظهر تفاصيل المحرم أو المرافق للتأكد من مطابقة البيانات.

بعد الانتهاء من التسجيل وإدخال كافة التفاصيل، اضغط على خيار (إرسال).

ملحوظة مهمة: إذا قررت التسجيل حاليًا في التطبيق ستجده باب التسجيل مغلقًا، وذلك لأن الهيئة ستفتح باب التسجيل خلال شهر ديسمبر كما هو موضح بالإعلان.

ثانيًا؛ ما هي الهوية الرقمية التي يجب استخدامها في التسجيل؟

تُعد الهوية الرقمية هي أول هوية وطنية تتيح لجميع المواطنين والمقيمين الوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية عبر مختلف القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين.

كما تقدم الهوية الرقمية أيضًا حلولًا سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلًا عن إمكانية التوقيع على المستندات رقميًا، والتحقق من صحتها دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. كما تسمح للمستخدمين بطلب نسخة رقمية لوثائق رسمية صادرة باسمهم، واستخدامها لطلب خدمات أخرى.

يتوفر تطبيق الهوية الرقمية (UAE Pass) في متاجر التطبيقات آب ستور وجوجل بلاي، وبعد تثبيته في هاتفك يمكنك إنشاء حساب موثق في أقل من خمس دقائق، إذ يستخدم التطبيق تقنية البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين، حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من خمس دقائق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية.

ثالثًا؛ كيفية متابعة طلب التسجيل في موسم الحج:

يمكنك متابعة طلب التسجيل في موسم الحج لعام 1445هـ / 2024 م في أي وقت من خلال تطبيق هيئة الأوقاف الإماراتية (AWQAFUAE) أيضًا؛ وذلك عبر الخطوات التالية:

افتح تطبيق (AWQAFUAE) في هاتفك.

اضغط على علامة تبويب خدمات الحج والعمرة في الشاشة الرئيسية.

اضغط على خيار (متابعة الطلب)، وسيظهر لك حالة الطلب.