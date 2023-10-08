آبل تستعد لإطلاق إصدارات محسّنة من ماك بوك برو
عالم الكمبيوتر

آبل تستعد لإطلاق إصدارات محسّنة من ماك بوك برو

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تستعد آبل لإطلاق إصدارات جديدة محسّنة من أجهزة ماك بوك برو بشاشات قياسها 14 و 16 إنشًا، وفقًا لتقرير أخير نشرته صحيفة DigiTimes التايوانية.

وقالت الصحيفة إن الشاشات ستكون من نوع “ميني ليد” مع زيادة في درجة السطوع القصوى بنسبة تبلغ 10% مقارنةً بالإصدارات السابقة.

وأضافت الصحيفة أن آبل حسّنت استهلاك الطاقة في الشاشات الجديدة ، مما يعني بالضرورة عمرًا أطول للبطارية.

ومن المقرر أن تطلق الشركة الأمريكية إصدارات ماك بوك برو الجديدة وفقًا للصحيفة التايوانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتستقي الصحيفة التايوانية معلوماتها بشكل أساسي من موردي آبل المنتشرين في عدة دول في القارة الآسيوية.

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وكانت موقع MacRumors المتخصص في أخبار آبل قد نشر تقريرًا آخر أفاد بأن آبل بدأت استقبال بعض الإصدارات الحديثة من أجهزة ماك في برنامج الاستبدال والمقايضة لديها، مما يشير إلى قرب إطلاق أجهزة جديدة خلال وقتٍ قريب.

ومن جهة أخرى، يستبعد بعض الخبراء والمتابعين أن تطلق الشركة إصدارات جديدة من ماك بوك برو؛ لأنها حدثّت بالفعل الجهاز بمعالجات M2 برو و M2 ماكس مطلع العام الجاري.

وتشير تقارير صحفية أخرى إلى آبل لن تطلق أجهزة ماك بوك جديدة إلا بحلول عام 2024 المقبل، ومنها أجهزة ماك بوك آير وماك بوك برو بمعالجات M3 الجديدة التي ستصدر بتقنية معالجة قدرها 3 نانومترًا، التي تُعد التقنية الأحدث في إنتاج المعالجات.

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