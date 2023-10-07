واتساب تختبر ميزة الرموز السرية للمحادثات المقفلة … عاجل

أفاد موقع WABetaInfo بأن خدمة التراسل الفوري واتساب تعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعيين رمز سري للمحادثات المقفلة.

وقال الموقع المتخصص في رصد المزايا في الخدمة المملوكة لشركة ميتا، إنه اكتشف أن لدى واتساب خطط لتزويد المستخدمين بميزة جديدة للسماح لهم باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، مما يوفر للتطبيق طبقة أخرى من الأمان.

وبفضل الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام أندرويد، الذي يحمل الرقم 2.23.21.9، والمتوفر عبر متجر (جوجل بلاي)، قال WABetaInfo إن اكتشف المزيد من التفاصيل بخصوص هذه الميزة.

ونشر الموقع لقطة الشاشة تُظهر أن واتساب تعمل على صفحة جديدة للسماح للمستخدمين بإنشاء رمز سري لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، وسيكون متاحًا في المستقبل.

وبفضل هذا القسم الجديد، اكتشف الموقع معلومات مفيدة بخصوص الرمز السري. وعلى وجه التحديد، سوف يسمح إدخال الرمز السري للمستخدمين بالعثور بسهولة على الدردشات المقفلة حتى في شريط البحث الخاص بالتطبيق.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين رمز سري سوف يسمح للمستخدمين بقفل الدردشات حتى من الأجهزة المصاحبة. وكما هو مذكور في نموذج الإنشاء، يقترح واتساب استخدام كلمة أو رمز تعبيري بسيط للوصول السريع.

وأشار WABetaInfo إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، اشتكى العديد من المستخدمين من عدم دعم الدردشات المقفلة على الأجهزة المصاحبة، حيث يبدو أن واتساب أصدرت ميزة غير مكتملة.

ومع ذلك، كان ذلك بسبب أن الأجهزة المصاحبة قد لا تدعم ميزة المصادقة لقفل مجلد الدردشة المحمي، مما تسبب في بعض الارتباك بين المستخدمين.

وبفضل الرمز السري، سوف توفر واتساب للمستخدمين القدرة على مزامنة أقفال الدردشة عبر جميع أجهزتهم المرتبطة، وسوف يؤدي ذلك إلى تحسين تجربة المستخدم بدرجة كبيرة.

وأشار الموقع إلى أن ميزة إنشاء الرمز السري للمحادثات المقفلة مع دعم الأجهزة المرتبطة قيد التطوير وسوف تكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج (آي أو إس) التجريبي من هنا.