هاتف vivo V29 Pro الجديد.. إليك المواصفات والسعر

كشفت شركة فيفو قبل بضعة أيام عن هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف V29، وهو vivo V29 Pro الذي يتميز بكاميرا إضافية ومعالج أسرع مقارنة بالطراز السابق في سلسلة V29.

يأتي هذا الهاتف بمواصفات جيدة ويُباع بسعر يقل عن 500 دولار، ويُعد واحد من هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة التي تتمتع بأداء قوي. وفيما يلي سنوضح جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف vivo V29 Pro الجديد:

التصميم والشاشة:

يبدو تصميم هاتف vivo V29 Pro من الخلف مطابقًا لتصميم هاتف V29، باستثناء عدسات الكاميرا الخلفية، إذ يحتوي الطراز الأحدث على كاميرا إضافية. ويتميز هذا الهاتف بتصميمه النحيف، حيث يبلغ سمكه 7.46 ملم.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 6.78 بوصات، وبدقة قدرها 1260×2800 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة/ المتر المربع.

الكاميرا:

يضم هاتف فيفو V29 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، أما الثالثة فتبلغ دقتها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

يمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يتميز هذا الهاتف بوجود فلاش LED يُسمى Smart Aura Light، ويضبط هذا الفلاش درجة اللون وفقًا للضوء المحيط، مما يضمن أن تبدو الصور في أفضل حالاتها دائمًا.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف فيفو V29 Pro بمعالج من نوع (Dimensity 8200) من Mediatek الثُماني النُوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز بتردد أقصاه 3.1 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G610 MC6). ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم Funtouch 13.

يحتوي V29 Pro على بطارية بسعة تبلغ 4600 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 80 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 18 دقيقة.

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

السعر:

هاتف vivo V29 Pro مُتاح للحجز بسعر يبدأ من 480 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والوردي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف vivo V29 Pro: