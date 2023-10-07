نويز تطلق الخاتم الذكي Luna بمزايا متعددة

بدأت شركة “نويز Noise” الهندية المتخصصة في إنتاج الأجهزة الإلكترونية إطلاق أول خاتم ذكي لها باسم “لونا Luna”.

وتطرح الشركة الخاتم بسعر يعادل 180 دولارًا أمريكيًا، وهو مصنوع من التيتانيوم، ولا يتعدى وزنه 4 جرامات، كما أنه مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا، ويتوفر بعدة ألوان، منها الذهبي والفضي والأسود.

ويعتمد الخاتم الذكي لونا من شركة نويز على حساسات ضوئية تعمل بالأشعة تحت الحمراء مع حساسات الحرارة والتسارع، لقياس العلامات الحيوية للجسم وتسجيلها كمعدل نبض القلب ونسبة الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجلد.

ويمكن للخاتم الذكي “نويز لونا” تتبع النشاط البدني للشخص الذي يرتديه، والمسافات التي يقطعها، كما يقوم بحساب السعرات الحرارية، ويساعد الأشخاص على الوصول إلى النشاط البدني المستهدف.

ويعمل الخاتم الذكي على مراقبة النوم، وتتبع مراحله المختلفة عبر تحليل العلامات الحيوية، ويوفر للأشخاص تقييمًا يوميًا لجودة النوم مع نصائح وتوصيات لتحسينه.

ويوفر الخاتم الذكي تقييمًا آخر، يُعرف بدرجة الاستعداد، وهو تقييم شامل يستند إلى عوامل مختلفة، يوضح للمستخدم قدرته على القيام بأعماله خلال اليوم.

ويعمل الخاتم الذكي من خلال التطبيق الرسمي الخاص بالشركة على هواتف أندرويد وآيفون، الذي يربط الهاتف بالخاتم ويعرض كافة البيانات الخاصة بالمستخدم.

ويدعم خاتم “نويز لونا” الاتصال لاسلكيًا بالهواتف عبر تقنية بلوتوث منخفض الطاقة BLE، ويحتوي الخاتم على بطارية تدوم حتى 6 أيام، كما يُشحن باستخدام شاحن مُخصص في غضون ساعتين بحد أقصى.