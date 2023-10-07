مقارنة بين هاتفي Galaxy S23 FE من سامسونج و Pixel 8 من جوجل

بعد فترة استمرت ما يقرب من عامين على إصدار سامسونج آخر هاتف ذكي من سلسلة Fan Edition، أعلنت الشركة قبل عدة أيام هاتفها الجديد في هذه السلسلة وهو Galaxy S23 FE. وفي الفترة نفسها أعلنت جوجل هاتف Pixel 8 الجديد الذي حصل على ترقيات مقارنةً بالطراز السابق، وأبرزها معالج Tensor G3 الجديد.



يُعدّ كل من هاتفي Galaxy S23 FE من سامسونج و Pixel 8 من جوجل من هواتف أندرويد التي تتمتع بالمواصفات القوية والسعر الجيد، ولكنهما يختلفان في معظم المواصفات.

ولتتعرف جميع المزايا والمواصفات التي يتمتع بها كلاهما، إليك مقارنة بين هاتفي Galaxy S23 FE من سامسونج و Pixel 8 من جوجل:

التصميم:

يأتي هاتف Pixel 8 بتصميم مشابه للطراز السابق، إذ يضم شريط بارز يحيط بالكاميرا الخلفية ويغطي الجزء الخلفي العلوي. وتوجد طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus) تغطي الجهة الأمامية والخلفية من الهاتف، أما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 FE فهو يأتي بتصميم أجمل وأكثر بساطة مقارنةً بالجيل السابق، فهو لا يضم في الجهة الخلفية سوى ثلاث عدسات مرتبة رأسيًا في الجهة اليُسرى العلوية، وموجودة في دوائر منفصلة بارزة قليلًا على غرار سلسلة هواتف جالاكسي إس23 الرائدة.

الشاشة:

يضم هاتف جوجل Pixel 8 شاشة من نوع (OLED)، بقياس يبلغ 6.2 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 2000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم تقنية (+HDR10)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass Victus)، وتدعم مزية التشغيل الدائم (Always-on display).

أما هاتف Galaxy S23 FE فهو يضم شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس يبلغ 6.4 بوصات، وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يبلغ 1450 شمعة/ المتر المربع، وتمتاز بكثافة قدرها 403 بكسلات في البوصة الواحدة.

الأداء:

يعمل هاتف Pixel 8 بمعالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز بتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715s MC10).

ويعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S23 FE بمعالج من نوع (Exynos 2200) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 920).

أما الإصدار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، فهو يعمل بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.00 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يتوفر كلا الهاتفين بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يعمل هاتف جوجل بنظام التشغيل أندرويد 14، ويعمل هاتف سامسونج بنظام تشغيل أندرويد 13، وكلاهما يدعمان شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Pixel 8 على بطارية تبلغ سعتها 4575 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 27 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 FE فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي.

الكاميرا:

يضم هاتف جوجل Pixel 8 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K، و 1080 بكسلًا.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا.

أما هاتف Galaxy S23 FE فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة قدرها 8K، و 4K، و1080 بكسلًا، و720 بكسلًا.

أما الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف، فهي تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4.

السعر:

بدأت شركة سامسونج بطرح هاتف Galaxy S23 FE في بعض المناطق يوم 5 أكتوبر، وستطرحه في باقي المناطق حول العالم بتاريخ 26 أكتوبر. ويُباع الهاتف بسعر يبدأ من 600 دولارًا، ويتوفر بستة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والأبيض الكريمي (Cream)، والأسود (Graphite)، والبنفسجي، والنيلي (Indigo)، والبرتقالي (Tangerine).

أما هاتف جوجل Pixel 8 فهو مُتاح للحجز الآن بسعر يبدأ من 699 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Obsidian)، والبندقي (Hazel)، والوردي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S23 FE و Pixel 8: