أعلنت جوجل قبل بضعة أيام رسميًا الجيل الثاني من ساعتها الذكية Pixel Watch 2 بعد أقل من شهر من إطلاق آبل ساعة Watch Series 9 الجديدة.

كلتا الساعتين تتمتعان بتحديثات في بعض المواصفات والمزايا مقارنةً بالطرز السابق، مع الحفاظ على تصاميم قريبة من تصاميم الطرز السابقة.

تأتي Pixel Watch 2 بأداء مطور وعمر بطارية أطول، مع إضافة مزايا أمان وأجهزة استشعار جديدة لتتبع المؤشرات الصحية بدقة أكبر.

أما ساعة آبل Watch Series 9 الجديدة فهي تأتي كطراز محسّن من الطراز السابق Watch Series 8، وتعمل بمعالج S9 SiP الجديد بمحرك عصبي رباعي النواة، بالإضافة إلى وظائف سيري المحسّنة التي تضمن الحصول على استجابات أسرع وأكثر موثوقية، والترقية في سعة الذاكرة الداخلية، وغير ذلك.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها كلتا الساعتين، إليك مقارنة بين ساعتي Pixel Watch 2 و Watch Series 9:

التصميم:

إن الفرق الرئيسي الذي سيلاحظه الجميع فورًا عند النظر إلى ساعتي Watch Series 9 و Pixel Watch 2 هو التصميم. إذ تأتي كل ساعة بتصميم مختلف تمامًا عن الأخرى.

تأتي ساعة آبل Watch Series 9 بهيكل مستطيل، وتصميمها قريب من تصميم الجيل السابق، وتتوفر بطرز مصنوعة من الألمنيوم وأخرى من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويتوفر من كل طراز حجمان، هما: 41 مم و 45 مم.

تتميز هذه الساعة بأنها مقاومة للغبار بحسب تصنيف IP6X، ويمكنها تحمل الغمر حتى عمق 50 مترًا، وتتوفر بعدّة ألوان مختلفة، إذ يتوفر الطراز المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بثلاثة ألوان، هي: الفضي، والذهبي، والأسود. أما الطراز المصنوع من الألمنيوم، فيتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والفضي، والأحمر، والوردي.

أما ساعة جوجل Pixel Watch 2 فتأتي بتصميم دائري قريب من تصميم الجيل السابق، وهي مصنوعة من الألمنيوم المعاد تدويره، ومغطاة بزجاج، وتتميز بأنها أخف وزنًا من الطراز السابق، وتتوفر بمقاس واحد وهو 41 ملم.

تتميز ساعة جوجل بأنها مقاومة للماء والغبار بحسب معيار IP68، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الفضي والذهبي والأسود.



الشاشة:

تضم ساعة جوجل Pixel Watch 2 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 1.2 بوصة، وبدقة قدرها 450 × 450 بكسلًا، أما ساعة Series 9 فتضم شاشة من نوع (Retina LTPO OLED) وتبلغ دقتها 352 × 430 بكسلًا في الطراز الذي يأتي بمقاس 41 ملم، أما في طراز 45 ملم فهي تأتي بدقة 396 × 484 بكسلًا.

تدعم الشاشة في كلتا الساعتين مزية (التشغيل الدائم) Always-On التي تتيح للمستخدمين رؤية وجه الساعة والوقت في جميع الأوقات دون لمس الشاشة.

أما فيما يتعلق بالسطوع، فإن شاشة ساعة Series 9 تتمتع بمزية السطوع الفائق، حيث تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة/ المتر المربع، وهو ما يعادل ضعف سطوع طراز Series 8 السابق. أما ساعة جوجل فتتميز بسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة/ المتر المربع.

الأداء:

تعمل ساعة جوجل Pixel Watch 2 بمعالج (Qualcomm 5100)، وتأتي هذه الساعة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 2 جيجابايت، وتعمل بنظام التشغيل الجديد Wear OS 4 مع العديد من التحسينات في الواجهة، وأبرزها وجوه جديدة بتصميمات مختلفة.

تحتوي Pixel Watch 2 على ثلاثة مستشعرات جديدة لمنحك رؤى أعمق حول المؤشرات الصحية. وقد أضافت جوجل مزية استجابة الجسم من Fitbit إلى Pixel Watch 2، مدعومة بمستشعر جديد يمكن أن يكتشف علامات التوتر المحتملة باستخدام خوارزمية التعلم الآلي التي تتبع تغير معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد.

وعند اكتشاف المؤشرات الدالة على الإجهاد الإيجابي والسلبي، سترسل لك مزية استجابة الجسم إشعارًا لتشجيعك على التفكير في شعورك في تلك اللحظة أو اتخاذ إجراءات لتقليل التوتر، مثل: التنفس العميق.

أما فيما يتعلق باللياقة البدنية، فقد أضافت جوجل بعض مزايا التدريب الجديدة لمساعدتك في تحقيق أهدافك الرياضية الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تذكيرات بدء التمرين وإيقافه تلقائيًا لسبعة تمارين، منها: الجري وركوب الدراجات، لمساعدتك في الالتزام بجدولك الزمني.

أما ساعة آبل Series 9 فهي تعمل بمعالج من نوع S9 الجديد بنظام الدوائر المتكاملة المجمعة (SiP)، ويضم محركًا عصبيًا رباعي النوى. يتميز هذا المعالج الجديد بأنه قادر على معالجة مهام التعلم الآلي بما يصل إلى ضعف سرعة المعالج الذي تعمل به ساعة Watch Series 8 التي صدرت العام الماضي، مما يوفر مستوى جديدًا من السرعة والكفاءة لتجربة استخدام أفضل بكثير.

من ناحية أخرى، ضاعفت آبل سعة التخزين الداخلية في ساعة Watch Series 9 الجديدة لتصبح 64 جيجابايت بدلًا من 32 جيجابايت المتوفرة في طراز Watch Series 8 السابق. وتسمح هذه الترقية بتخزين المزيد من الصور العالية الدقة وقوائم تشغيل الموسيقى ومجموعة واسعة من التطبيقات.

تعمل ساعة Watch Series 9 بنظام التشغيل watchOS 10، الذي يتضمن طريقة مبسطة جديدة للتنقل في الواجهة والوصول بسرعة إلى المحتوى، ويتوفر في هذا النظام مزية (Smart Stack) الجديدة، والواجهات الجديدة للساعة، ومزايا جديدة لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى أدوات لدعم الصحة النفسية.

تحتوي هذه الساعة على جميع المزايا التي تحتاج إليها لتتبع المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية المختلفة. وتقدم Watch Series 9 مزية جديدة تمامًا، وهي إمكانية استخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri للتعامل مع الطلبات مباشرة في الساعة بالنسبة للطلبات التي لا تحتاج إلى معلومات من الإنترنت، مثل: بدء تمرين أو ضبط المنبهات.

من ناحية أخرى، تقدم Watch Series 9 إيماءة الضغط المزدوج بأصابعك (Double Tap)، وهي إيماءة الضغط مرتين بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة، مما يتيح لك التحكم في الساعة باستخدام يد واحدة دون لمس الشاشة، وتنفيذ العديد من الإجراءات الشائعة بسرعة وسهولة مثل: إيقاف جهاز التوقيت أو الرد على المكالمات الهاتفية.

البطارية والشحن:

تحتوي ساعة جوجل Pixel Watch 2 على بطارية بسعة 306 ميلي أمبير/ الساعة، يمكن أن تدوم حتى 24 ساعة مع تشغيل خاصية (التشغيل الدائم) Always On Display، كما تدعم خاصية الشحن السريع، حيث تدوم البطارية لمدة 12 ساعة عند شحنها لمدة 30 دقيقة فقط.

تتمتع Apple Watch Series 9 بعمر بطارية يدوم حتى 18 ساعة، وذلك بفضل الكفاءة التي تتميز بها شريحة S9 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) في استهلاك الطاقة.

السعر:

ساعة جوجل Pixel Watch 2 متاحة للحجز الآن بسعر يبدأ 350 دولارًا وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الفضي (Polished Silver) والأسود غير اللامع (Matte Black)، والذهبي (Champagne Gold).

أما ساعة Apple Watch Series 9 فيبدأ سعرها من 1,599 درهمًا إماراتيًا.