سامسونج تعتزم إطلاق Galaxy Ring مع Galaxy Z Fold 6

تفيد الأنباء بأن شركة سامسونج تستعد في الربع الثالث من عام 2024 أو الربع الأول من عام 2025 لإطلاق خاتم جالاكسي Galaxy Ring، الذي لا يزال في مرحلة التطوير المتقدمة، وهي المرحلة التي تسبق مرحلة تطوير المنتج للإنتاج الضخم.

وتطور سامسونج نموذجًا واحدًا للحلقة الذكية بأربعة أحجام. وتهدف الأحجام المختلفة للخاتم إلى استيعاب الأحجام المختلفة من الأصابع. وزودت سامسونج الخاتم الذكي بأجهزة الاستشعار المختلفة للتحقق من المعلومات الصحية والجسمية من خلال تطبيق الهاتف الذكي.

ويدعي التقرير أن الحجم الحالي من خاتم جالاكسي الذكي كبير جدًا بالنسبة للتسويق الفوري، وتحاول الشركة في هذه المرحلة تنفيذ عدد كبير من الوظائف.

وتخطط لتقليل الحجم أثناء مرحلة تطوير المنتج للإنتاج الضخم حتى يتمكن المستهلكون من استخدامه مباشرة بعد إزالة بعض الوظائف. وتستعد سامسونج لإصدار الخاتم الذكي بالتزامن مع إطلاق الجيل القادم من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6.

كما ظهرت شائعات سابقة أيضًا أشارت إلى إصدار محتمل في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025، مع أن شائعة مختلفة زعمت أن الحلقة الذكية ستظهر للمرة الأولى في شهر يناير 2024 إلى جانب سلسلة Galaxy S24.

ويشاع أن سامسونج تسعى للحصول على موافقة طبية للجهاز، ومن المرجح أن تُطلق الشركة الخاتم الذكي في وقت ما في عام 2025 إذا كانت تحاول الحصول على موافقة طبية، إذ يجب عليها تطوير المنتج إلى المستوى الذي يتيح له الحصول على شهادة الموجات الراديوية.

ويستغرق تطوير المنتج عادةً بين سبعة أشهر وثمانية أشهر، في حين يستغرق الحصول على الموافقة الطبية بين عشرة أشهر واثني عشر شهرًا إضافيًا.

وتشير براءات الاختراع إلى أن الحلقة الذكية تحتوي على قدر لا بأس به من التتبع الصحي. وتوضح براءات الاختراع هذه وجود تكامل بين أجهزة استشعار تخطيط كهربية القلب وتخطيط التحجم الضوئي، التي يمكن استخدامها لقياس معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة.

وظهرت صور للجهاز القابل للارتداء داخل تطبيقات سامسونج، وهو مؤشر آخر على أنه قد يكون على وشك الظهور.