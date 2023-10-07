سامسونج تطلق جهازها اللوحي جالاكسي تاب A9

بدأت سامسونج إطلاق جهازها اللوحي الجديد جالاكسي تاب A9 في الأسواق، وهو جهاز لوحي منخفض الثمن نسبيًا يعمل بنظام أندرويد.

ويأتي الجهاز اللوحي الجديد بشاشة قياسها 8.7 إنشات من نوع IPS LCD بدقة 800 × 1340 بكسل، ومعالج ميدياتيك هيليو G99، وذاكرة عشوائية بحجم 4 أو 8 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 64 أو 128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية microSD، كما يحتوي على سماعتين خارجيتين داعمتين لتقنية Dolby Atmos.

وتوفر سامسونج الجهاز بنسخة داعمة لشبكات واي فاي فقط، وأخرى داعمة لشبكات واي فاي مع شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

وتطرح سامسونج جهاز جالاكسي تاب A9 على متجر أمازون في الإمارات العربية المتحدة بسعر قدره 700 درهم (أي زهاء 190 دولارًا أمريكيًا)، للنسخة الأساسية الداعمة لشبكات الجيل الرابع.

وتوفر سامسونج إصدارًا آخر من الجهاز اللوحي هو جالاكسي +A9 بشاشة قياسها 11 إنشًا بدقة 1200 × 1920 بكسل، ومعالج سنابدراجون 659، مع نسخة إضافية داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G، وأربع سماعات خارجية داعمة لتقنية Dolby Atmos.

ولم تكشف سامسونج حتى الآن عن التفاصيل المتعلقة بالكاميرا أو البطارية، فضلًا عن باقي تفاصيل وأسعار إصدار +A9.

ويتوفر الجهازان بثلاثة ألوان هي: الرمادي والفضي والأزرق، وتوفر سامسونج مزايا مختلفة فيهما مثل ميزة المجلد الآمن، والنقل السلس السريع للملفات عبر تطبيق Quick Share، وخصائص للاستمرارية والمزامنة مع أجهزة سامسونج الأخرى.

وكانت الشركة الكورية قد كشفت قبل أيام عن الجهازين اللوحيين جالاكسي تاب S9 FE و +S9 FE بمواصفات فوق متوسطة، وسعر أعلى مقارنةً بإصدارات جالاكسي تاب A9 و +A9.