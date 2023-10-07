سامسونج تخطط لاستخدام التيتانيوم في هواتف جالاكسي S24 القادمة

تخطط سامسونج لتحسين تصميم هواتفها الذكية الرائدة عبر اعتماد إطار مصنوع من معدن التيتانيوم في هواتف جالاكسي S24 القادمة، وفقًا لتقارير أخيرة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن سامسونج سوف تستخدم الإطار المصنوع من التيتانيوم في صناعة إطار جالاكسي S24 ألترا، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن الشركة الكورية تختبر الإطار الجديد في كافة الإصدارات، ومنها الإصدار الأساسي وإصدار بلس أيضًا.

وتُستخدم سبائك التيتانيوم في مجال الطيران والفضاء، وتُبنى به المركبات الفضائية، كما يُعد التيتانيوم أحد أفضل المعادن من حيث نسبة القوة إلى الوزن، لذا فهو أخف وأكثر متانةً مقارنةً بالفولاذ، وأقوى بمرتين مقارنةً بالألمنيوم.

ويتمتع معدن التيتانيوم أيضًا بمقاومة عالية للحرارة والتآكل، لكنه من ناحية أخرى يوصّل الحرارة بدرجة منخفضة، ولا يبددها بكفاءة عالية، كما أنه مرتفع التكلفة.

ومن الجدير بالذكر أن آبل طرحت هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس حديثًا بإطار خارجي مصنوع من التيتانيوم، مما ساهم في تقليل وزنها بشكل ملموس، لكنها استخدمت الألمنيوم في صناعة الإطار الداخلي والهيكل الأساسي، للاستفادة من مزايا التيتانيوم وتفاديًا لعيوبه.

ومن المتوقع أن تتبع سامسونج في هواتف جالاكسي S24 القادمة الطريقة نفسها التي اتبعتها آبل في هواتف آيفون 15 برو.

وكانت سامسونج قد كشفت رسميًا عن معالج إكسينوس 2400 الذي تنوي استخدامه في هواتف جالاكسي S24 القادمة مطلع العام المقبل.