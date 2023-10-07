جوجل تنفي تطوير هواتف منخفضة التكلفة من سلسلة بكسل

صرح ناندا راماشاندران، نائب رئيس جوجل لقطاع الأجهزة المحمولة، بأن الشركة لا تخطط لإطلاق هواتف ذكية منخفضة التكلفة من سلسلة بكسل.

وقال راماشاندران في تصريحات أدلى بها لصحيفة دير ستناندارد النمساوية إن جوجل ستضطر إلى “تقديم الكثير من التنازلات” إذا أرادت طرح أجهزة منخفضة التكلفة.

وأشار راماشاندران إلى صعوبة إصدار أجهزة بمزايا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع كاميرا جيدة ونظام تشغيل آمن بسعر قدره 200 دولارٍ أو يورو بدون تقديم بعض التنازلات.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل نفسها كانت صاحبة الدعوة إلى إطلاق هواتف ذكية منخفضة التكلفة للعملاء في الدول النامية، وطوّرت لها نظام تشغيل مخصص أُطلق عليه اسم “أندرويد ون”، وعُرف لاحقًا باسم “أندرويد جو”، إلا أن تحديثاته معتمدة بشكل أساسي على الشركات المصدرة لتلك الهواتف وليس جوجل، مما جعل الكثير منها يعمل بإصدارات قديمة نسبيًا من نظام التشغيل، وعرضًة للمشاكل الأمنية.

وكانت جوجل قد أعلنت حديثًا هواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو بسعر يبدأ من 700 و 1000 دولارٍ أمريكي على الترتيب، كما أنها طرحت في وقتٍ سابق من العام الجاري هاتف بكسل فولد القابل للطي بسعر 1800 دولارٍ أمريكي.

وتشير التقارير إلى أن جوجل ستصدر هاتف بكسل 8a منتصف العام المقبل كإصدار أرخص ثمنًا من إصدارات بكسل 8 الجديدة، ويتوقع ألا يقل سعره عن سعر الإصدار الحالي بكسل 7a البالغ 500 دولارٍ أمريكي.

وكانت جوجل قد وعدت بتوفير كافة التحديثات وقطع الغيار لهواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو الجديدة لمدة سبعة أعوام كاملة، وهو ما قد ينطبق كذلك على كافة أجهزتها القادمة.