جوجل تطلق تطبيق إمكانية الوصول Magnifier

أصدرت جوجل تطبيق Magnifier لهواتف بكسل المصمم لتسهيل قراءة النص الصغير أو الخافت الإضاءة أو البعيد. وظهر تطبيق إمكانية الوصول الجديد للمرة الأولى في سلسلة بكسل 8 التي أعلنت جوجل في وقت سابق من هذا الشهر في حدث بكسل.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بتكبير النص الصغير، أو رؤية تفاصيل الكائن، أو تكبير النص البعيد، مثل لافتات الشوارع أو قوائم المطاعم.

ويدعم Magnifier حاليًا هواتف بكسل 5 أو الإصدارات الأحدث، مع أن الدعم لا يشمل أجهزة Pixel Fold أو Pixel Tablet. ويتميز التطبيق نفسه بواجهة مستخدم بسيطة إلى حد ما.

وتشتمل الشاشة الافتراضية على أزرار التكبير والتصغير الكبيرة المستخدمة للتحكم في وظيفة التكبير والتصغير، والموجودة على جانبي زر الغالق الدائري الشكل، بالإضافة إلى أزرار صغيرة لتمكين وتعطيل مصباح الكاميرا والتبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية للجهاز.

ويمكن أيضًا العثور على مزايا إضافية، مثل تعديلات التباين والسطوع ومرشحات الألوان، لتحسين وضوح النص عن طريق تحديد زر الإعدادات في الجزء السفلي الأيسر من التطبيق.

ويضبط التطبيق تلقائيًا سطوع الصور الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة، في حين يمكن أيضًا تعديل شدة المصباح المدمج باستخدام شريط التمرير.

ويمكن للمستخدمين العثور على خيارات إضافية في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة تتيح لهم نسخ النص، أو الاستماع إليه عبر تحويل النص إلى كلام، أو إرسال النص إلى Google Lens لمزيد من التحليل، وذلك بعد التقاط صورة للنص المكبر باستخدام تطبيق Magnifier.

ولا يحفظ تطبيق Magnifier الصور الملتقطة تلقائيًا في ألبوم الكاميرا، مع أنه يمكن حفظها في مجلد كاميرا محدد لتسهيل العثور عليها.

وتقترح جوجل فتح Magnifier بسهولة عبر ميزة النقر السريع الخلفي في أجهزة بكسل، إلى جانب مربع الإعدادات السريعة. ولم تؤكد جوجل في الوقت الحالي نيتها طرح تطبيق Magnifier لنظام أندرويد الأوسع.

وقدم نظام iOS منذ فترة طويلة ميزة مماثلة لأصحاب آيفون الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين يعانون من بداية طول النظر الشيخوخي، وهي الحالة الشائعة التي تتطلب نظارات القراءة، لذلك من المفيد أن تكون أداة الوصول هذه متاحة على نطاق واسع.