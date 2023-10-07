إنستاجرام تنفي العمل على تطبيق مخصص لأجهزة آيباد

قال آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لمنصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة إنستاجرام، إن المنصة لا تعمل على تطوير تطبيق خاص لأجهزة آيباد في الوقت الحالي.

وأشار موسيري مجددًا إلى أن إطلاق تطبيق لأجهزة آيباد لا يشكل أولوية بالنسبة له، واكتفى بالقول إن إطلاق تطبيق إنستاجرام لأجهزة آيباد سيكون شيئًا جيدًا مستقبلًا”، كما جاء في حسابه الرسمي.

وكان موسيري قد صرح في تصريحات سابقة العام الماضي بأن عدد مستخدمي إنستاجرام في أجهزة آيباد ليس كبيرًا بما فيه الكفاية حتى يضع فريق التطوير أولوية لتطوير تطبيق خاص لآيباد، مضيفًا إلى تركيز الاهتمام على أشياء أخرى ذات أهمية كبيرة.

وتعتبر قاعدة مستخدمي منصة إنستاجرام صغيرة نسبيًا مقارنةً بهواتف آيفون، حيث باعت آبل زهاء 42 مليون وحدة من هواتف آيفون خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بنحو 10 ملايين وحدة من أجهزة آيباد، وهو ما يجعل بعض المطورين يكتفون بتطوير نسخة من تطبيقاتهم لهواتف آيفون فقط.

ولا تفتقد شركة ميتا مالكة منصة إنستاجرام إلى الموارد لتطوير تطبيق خاص بأجهزة آيباد، كما يعتقد البعض أن السبب الرئيسي لغياب تطبيق إنستاجرام عن أجهزة آيباد متعلق بأداء الكاميرا في هواتف آيفون مقارنةً بمثيلتها في أجهزة آيباد.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ميتا لا توفر إصدارات مخصصة لأجهزة آيباد من تطبيقات واتساب وثريدز حتى الآن.

وكانت تقارير أخيرة قد أشارت إلى ميتا تختبر نسخة من تطبيق واتساب في أجهزة آيباد.