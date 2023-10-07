إنتل تروج لتحديث ويندوز الكبير القادم في عام 2024

روجت شركة إنتل لتحديث ويندوز الكبير القادم في عام 2024 الذي تأمل أن يعزز إيراداتها، إذ ناقش ديفيد زينسنر، المدير المالي لشركة إنتل، خلال مؤتمر التكنولوجيا العالمي الذي عقدته مجموعة سيتي في الشهر الماضي، تحديث ويندوز في العام المقبل، مشيرًا إلى أن المستهلكين قد يضطرون إلى ترقية الحواسيب بسبب الإصدار الجديد من ويندوز.

وقال زينسنر في مؤتمر محللي سيتي في السادس من شهر سبتمبر: “نعتقد أن عام 2024 قد يكون عامًا جيدًا جدًا للعملاء، لا سيما بسبب تحديث ويندوز. ما زلنا نعتقد أن قاعدة التثبيت قديمة جدًا، وتتطلب تحديثًا، ونعتقد أن العام المقبل قد يكون بداية ذلك بالنظر إلى عامل التحفيز ويندوز”.

وتأتي تعليقات زينسنر بعد أشهر من تسريب مستندات إنتل الداخلية لمجموعة من الإشارات إلى ويندوز 12.

وتشير المعلومات إلى أن إنتل تجهز منصة Meteor Lake للجيل القادم من نظام تشغيل مايكروسوفت، الذي المرجح أن يطلق عليه اسم ويندوز 12.

وأعلنت شركة إنتل في الوقت الحالي شرائح Meteor Lake للهواتف المحمولة، التي تصل في شهر ديسمبر مع معالج مساعد للذكاء الاصطناعي بداخلها.

وتعد Meteor Lake وحدة المعالجة المركزية الأولى من إنتل المتضمنة شرائح مختلفة لكل مكون، كما أنها وحدة المعالجة المركزية الأولى المصنعة وفق عملية التصنيع 4 نانومتر.

وقد تكون إضافة معالج مساعد للذكاء الاصطناعي أمرًا مهمًا في ظل إضافة مايكروسوفت لميزات الذكاء الاصطناعي داخل نظامها التشغيلي.

ولم تعلن مايكروسوفت أي خطط لنظام التشغيل ويندوز 12، مع أن هناك دلائل على أن الشركة تتطلع إلى الإصدارات المستقبلية من نظامها التشغيلي لإدماج مزايا الذكاء الاصطناعي.

وقال يوسف مهدي، رئيس قسم التسويق الاستهلاكي في مايكروسوفت، في وقت سابق من هذا العام: “عندما نبدأ بتطوير الإصدارات المستقبلية من ويندوز، سنفكر في أماكن أخرى يجب أن يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دورًا طبيعيًا من حيث التجربة”.

وأضافت مايكروسوفت سابقًا مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot مباشرة إلى نظام التشغيل ويندوز 11، وركزت بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي خلال حدث Surface.

كما أضافت مايكروسوفت أيضًا شريحة وحدة معالجة عصبونية خاصة إلى Surface Laptop Studio 2، التي تعزز مزايا Windows Studio Effects، مثل الاتصال المباشر بالعين وإزالة الضوضاء في الخلفية.

وتمهد مايكروسوفت الطريق للتركيز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في نظامها التشغيلي القادم بالتعاون مع التحديثات العتادية التي تركز على المعالجات المساعدة للذكاء الاصطناعي.