أمازون تتيح شراء الألعاب عبر خدمتها السحابية للألعاب

أعلنت أمازون هذا الأسبوع ميزة جديدة لخدمتها السحابية للألعاب لونا Luna، إذ أصبحت تتيح الآن للمستخدمين شراء الألعاب الفردية مباشرةً من الخدمة بشرط أن تنشر هذه الألعاب شركة Ubisoft.

ولم يكن هناك في الفترة الماضية الكثير من الأخبار حول خدمة أمازون السحابية للألعاب، باستثناء إيقافها في شهر يونيو الماضي تطبيقاتها الخاصة بنظامي التشغيل ويندوز وماك لصالح نسخة الويب.

وذكرت أمازون في تدوينة أنه يمكن للعملاء الآن البحث عن لعبة معينة وشراؤها مباشرة داخل لونا باستخدام حساب أمازون مع ربط حساب Ubisoft.

ولم يكن بإمكانك في السابق اللعب بالألعاب عبر لونا إلا من خلال الاشتراك في قنوات محتوى محددة، أو الوصول إلى مجموعة دورية من الألعاب المتاحة لمشتركي Amazon Prime، أو اللعب بألعاب Ubisoft التي تمتلكها للحاسوب عبر خدمة الألعاب السحابية.

ويمتلك العملاء ترخيص اللعبة عند الشراء من خلال لونا، ويتمكنون من اللعب عبر لونا أو تنزيل اللعبة للعب بها دون الاتصال بالإنترنت عبر مشغل Ubisoft Connect PC. وتظهر المشتريات تلقائيًا في مكتبة العملاء ضمن لونا، وتظل محدثة عبر جميع الأجهزة المتوافقة.

ونظرًا إلى أنك تمتلك ترخيص اللعبة، فإن بإمكانك شراء اللعبة وبثها لبعض الوقت عبر لونا ومن ثم متابعة تقدمك من خلال خدمة ألعاب سحابية أخرى، مثل GeForce Now من إنفيديا.

وتضيف التدوينة أن الأشخاص الذين يشترون ألعاب Ubisoft عبر لونا يمكنهم بثها طالما أنهم يظلون إما أعضاء في Amazon Prime أو مشتركين في Luna Plus، وظهرت هذه الميزة الجديدة في اليوم نفسه الذي صدرت فيه لعبة Assassin’s Creed Mirage من Ubisoft.

ولا توجد معلومات حول كون أمازون تخطط لتوسيع هذه الميزة لتشمل أي ألعاب لم تنشرها Ubisoft.

وأطلقت أمازون في عام 2022 رسميًا خدمتها السحابية للألعاب، وتسمح لونا للمستخدمين ببث أكثر من 100 لعبة عبر الحواسيب وأجهزة آيفون وأندرويد من خلال متصفح الويب، إلى جانب تطبيقات الأجهزة اللوحية Fire ومنتجات Fire TV. كما أنها تدعم اللعب عبر أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج وإل جي.

وتتيح خدمة Luna Plus للمستخدمين اللعب بمجموعة مختارة من الألعاب مقابل 10 دولارات شهريًا، كما أنها تبيع ذراع التحكم Amazon Luna مقابل 70 دولارًا.