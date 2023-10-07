أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف Pixel 8 من جوجل

كشفت جوجل رسميًا يوم الأربعاء الماضي خلال حدث (Made by Google) عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية، الذي يضم هاتفين وهما: Pixel 8 و Pixel 8 Pro اللذان يأتينان مع تحسينات في المواصفات وإضافات مميزة مرتبطة بنظام التشغيل والذكاء الاصطناعي.

إذ يحتوي كل من هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro على شاشات جديدة، ومعالج جوجل Tensor G3 الجديد، بالإضافة إلى مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي سنذكر أبرزها فيما يلي:

1- مزية Best Take:

عند التقاط صور جماعية متعددة في وقت واحد، تتيح لك مزية Best Take اختيار أفضل شكل لكل شخص في الصورة لتضمينه في الصورة النهائية.

إنها مزية فريدة توضح مدى التطور الذي وصلت إليه التكنولوجيا. وباستخدام هذه المزية ستحصل على صورة جماعية نهائية ناتجة من تجميع عدة صور لضمان الحصول على صورة جماعية لا يظهر فيها أي شخص بشكل غير جيد.

2- مزية المحرر السحري:

مزية (المحرر السحري) Magic Editor، هي مزية جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الصورة كيفما تريد. وباستخدام هذه المزية يمكنك نقل موضوع معين من منطقة إلى أخرى، وضبط الخلفية باستخدام خيارات محددة سابقًا.

3- تحسينات في مزية الممحاة السحرية في طراز Pixel 8 Pro:

أصبح بإمكان مزية (الممحاة السحرية) Magic Eraser في Pixel 8 Pro إزالة العناصر الأكبر حجمًا وإنشاء وحدات بكسل جديدة لملء المساحات الفارغة.

4- مزية Audio Magic Eraser:

تحلل مزية (ممحاة الصوت السحرية) Audio Magic Eraser الصوت في مقطع فيديو لتحديد الأصوات المختلفة داخله وفرزها إلى طبقات. ويمكنك بعد ذلك التحكم في هذه الطبقات، لتقليل مستويات الأصوات المزعجة. على سبيل المثال: إذا سجّلت مقطع فيديو أو مقطع صوتي في الخارج، فيمكنك استخدام Audio Magic Eraser لتقليل الأصوات المزعجة مثل: صوت الرياح وأصوات الأشخاص من حولك وحركة المرور.

5- تحسينات في مزية Call Screen:

تعد مزية Call Screen من أفضل المزايا الموجودة في هواتف Pixel، وهي مزية تستخدم مساعدًا صوتيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لفحص المكالمات الواردة نيابةً عنك. ومع التحسينات الجديدة في هذه المزية، ستصبح Call Screen قادرة على التمييز بين المكالمات غير المرغوب فيها، مثل: تسجيل يخبرك بأنك فزت برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل، والمكالمات المهمة مثل: موظف من شركة الطيران يتصل بك بشأن عمليات التحقق لرحلتك القادمة. ففي المثال الثاني، سيخبر المساعد الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في مزية Call Screen المتصل بأنه سيحاول الاتصال بك، ثم سيرسل لك ملخصًا للمكالمة وسلسلة من الخيارات التي يمكنك اتخاذها، مثل: الرد على المكالمة، أو الإبلاغ عن المكالمة بأنها مكالمة غير مرغوب فيها، وغيرها.

6- الترجمات المباشرة:

عند كتابة الرسائل باستخدام مزية الإملاء (dictation)، يمكن لهاتفي Pixel 8 و Pixel 8 Pro ترجمة الكلمات التي تقولها لحظيًا. فإذا كنت ترغب في إرسال رسالة باللغة الإسبانية، على سبيل المثال، فتحدث بها باللغة الإنجليزية، وسيحولها الهاتف إلى اللغة الإسبانية قبل إرسالها.

7- مزية القراءة بصوت عالٍ:

تتيح لك هذه المزية الجديدة الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل ليبدأ هاتف Pixel بقراءة صفحة ويب بصوت عالٍ لك.

8- تصحيح الأخطاء بالذكاء الاصطناعي في لوحة المفاتيح:

تستخدم لوحة المفاتيح من جوجل Gboard في هواتف Pixel 8 الذكاء الاصطناعي لإصلاح الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية والأخطاء الأخرى التي قد تحدث أثناء الكتابة.

9- تلخيص المقالات الطويلة:

إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لقراءة مقالة طويلة في الويب، فسيلخصها لك هاتف Pixel 8 بنقرة واحدة. فكلما فتحت مقالة طويلة، ستجد زر جديد يمكنك النقر فوقه وهو: زر (تلخيص) Summarize، الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لاستخلاص النقاط المهمة من المقالات الطويلة وعرضها كنص بسيط سهل القراءة.