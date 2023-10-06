My AI من سناب شات يواجه إغلاقًا في بريطانيا

قد تواجه شركة سناب شات غرامة قدرها ملايين الجنيهات الإسترلينية بعد أن أصدرت هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة إشعارًا أوليًا بالتنفيذ بشأن الفشل في تقييم مخاطر الخصوصية التي قد يشكلها روبوتها للدردشة بالذكاء الاصطناعي My AI على المستخدمين وخاصة الأطفال.

وأشار مكتب مفوض المعلومات إلى أنه وجد مؤقتًا أن مالك تطبيق الوسائط الاجتماعية فشل في تحديد وتقييم المخاطر بشكل مناسب لعدة ملايين من مستخدمي My AI في المملكة المتحدة، ومنهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عامًا و 17 عامًا.

ولدى سناب شات 21 مليون مستخدم نشط شهريًا في المملكة المتحدة وأثبت أنه يتمتع بشعبية خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة، حيث تقدر شركة أبحاث السوق Insider Intelligence أن 48 في المئة من المستخدمين يبلغون من العمر 24 عامًا أو أقل. وتتراوح أعمار نحو 18 في المئة من المستخدمين في المملكة المتحدة بين 12 عامًا و 17 عامًا.

وقال جون إدواردز، مفوض المعلومات: “تشير النتائج الأولية لتحقيقنا إلى فشل سناب شات في تحديد مخاطر الخصوصية وتقييمها للأطفال والمستخدمين الآخرين بشكل مناسب قبل إطلاق My AI”.

وأوضح مكتب مفوض المعلومات أن نتائج تحقيقاته مؤقتة وأن لدى سناب شات مهلة حتى 27 أكتوبر لتقديم احتجاجات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اتخاذ الإجراء، وقال: “لا ينبغي استخلاص أي استنتاج في هذه المرحلة بأنه كان هناك أي انتهاك لقانون حماية البيانات أو أنه سيتم إصدار إشعار تنفيذي لاحقًا”.

وقد تضطر سناب شات إلى التوقف عن معالجة البيانات المتعلقة بروبوت الدردشة My AI إذا صدر إشعار تنفيذ نهائي، مما يعني أنه يتعين منعها لعملاء المملكة المتحدة حتى تجري الشركة تقييمًا مناسبًا للمخاطر للخدمة.

وتتمثل أولوية مكتب مفوض المعلومات في إيقاف أي انتهاكات محتملة للخصوصية والتأكد من امتثال My AI، مع أنه يتمتع أيضًا بالقدرة على فرض غرامة تصل إلى 4 في المئة من حجم المبيعات العالمية، وحققت شركة سناب شات في العام الماضي إيرادات عالمية بقيمة 4.6 مليارات دولار.

وتشغل تقنية GPT روبوت الدردشة My AI، الذي كان إطلاقه المثال الأول على إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصة رسائل رئيسية في المملكة المتحدة.

وأطلقت سناب شات في شهر فبراير الماضي ميزة My AI لمستخدمي خدمة الاشتراك +Snapchat، وطرحتها في شهر أبريل لجميع مستخدميها.