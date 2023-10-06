ون بلس تكشف عن الجهاز اللوحي OnePlus Pad Go .. عاجل

كشفت شركة ون بلس رسميًا عن جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad Go، وهو جهاز لوحي من الفئة الاقتصادية بنظام أندرويد، وهو أرخص ثمنًا مقارنةً بجهاز OnePlus Pad الذي أطلقته الشركة في وقتٍ سابق من العام الجاري.

ويأتي الجهاز اللوحي الجديد بشاشة قياسها 11 إنشًا من نوع IPS LCD بدقة 1720 × 2408 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، ونسبة أبعاد 7:5، وتقنيات لتقليل الضوء الأزرق وحماية العين من الإجهاد. وبالنسبة للصوت يحتوي الجهاز على أربع سماعات خارجية داعمة لتقنية Dolby Atmos.

ويعمل الجهاز اللوحي OnePlus Pad Go بمعالج ميدياتيك هيليو G99، وهو معالج ثماني النواة من الفئة المتوسطة ويمكنه تشغيل الألعاب بسلاسة، مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وسعتي تخزين قدرهما 128 و 256 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على منفذ microSD لإضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

ويحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى خلفية بالدقة نفسها، كما يضم جهاز OnePlus Pad Go بطارية بسعة 8000 ميلي أمبير، مع شاحن سريع مرفق بقدرة 33 واطًا.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة OxygenOS 13.2 مع مزايا استمرارية خاصة متوافقة مع أجهزة ون بلس الأخرى، مثل خاصية مشاركة الشاشة ومشاركة الملفات ومحتوى الحافظة.

وتطرح ون بلس الجهاز باللون الأخضر فقط، ويبدأ سعره من 250 دولارًا أمريكيًا لسعة 128 جيجابايت ودعم شبكات واي فاي فقط، في حين يصل سعر الجهاز بسعة 256 جيجابايت مع دعم شبكات واي فاي والجيل الرابع 4G إلى زهاء 300 دولارٍ أمريكي.