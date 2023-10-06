مايكروسوفت تطلق إصدار الويب الجديد من متجرها

أطلقت مايكروسوفت نسخة الويب الجديدة من متجرها لتطبيقات نظام التشغيل ويندوز، وصممت الشركة هذه النسخة بصفتها بديلًا للطريقة الحالية للعثور على تطبيقات ويندوز عبر الويب، مع فتح روابط من الموقع في تطبيق المتجر ضمن ويندوز 10 أو ويندوز 11.

وتخلص المتجر من قاعدة البيانات القديمة React من إصدار الويب السابق واستبدلتها مايكروسوفت بإصدار ويب حديث يستخدم Shoelace و Lit و Vite والواجهة الخلفية C# ASPNET.

وقال يهوذا غابرييل، مهندس مايكروسوفت، في منشور عبر إكس: “كان الموقع القديم عبارة عن قاعدة بيانات React مبنية على إطار عمل واجهة مستخدم قديم. أنشأنا تجربة مستخدم جديدة من خلال واجهة مصممة بعناية، وطرق أسهل لاكتشاف التطبيقات الجديدة، ومجموعة تقنيات الويب الحديثة. آمل أن يجد الناس أنه مفيد”.

وتغيرت العديد من الأشياء في موقع الويب الجديد لمتجر ويندوز، ومنها التصميم الجديد الذي يتوافق مع مبادئ نظام التصميم Fluent، ويتضمن عناصر تصميم، مثل Acrylic و Reveal و Depth و Motion.

كما تشمل التغييرات المرئية عدم وجود خيار الفئات للتطبيقات على الجانب الأيسر من الموقع، ولن يظهر مربع البحث هناك.

واختفى شريط القائمة الجانبية، ويظهر مربع البحث الآن في الجهة العلوية اليمنى. ويوجد بجانب شريط البحث زر لفتح تطبيق المتجر يتضمن الآن شعار متجر مايكروسوفت.

ويسهل الآن متجر الويب المعاد تصميمه البحث عن تطبيقات ويندوز أو ألعاب إكس بوكس للحاسوب التي يمكنك تنزيلها من خلال تطبيق المتجر الرئيسي عبر ويندوز.

ولن تحل نسخة الويب الجديدة من متجر التطبيقات محل تطبيق المتجر الرئيسي، وقال غابرييل: “فكر في نسخة الويب الجديدة بصفتها واجهة ويب لمتجر التطبيقات عبر نظام التشغيل ويندوز، حيث إنهما يعملان معًا”.

قد تكون واجهة الويب الجديدة هذه مفيدة لشركة مايكروسوفت حيث تتطلع إلى توسيع تطبيقاتها وألعابها إلى ما هو أبعد من ويندوز فقط.

وكشف فيل سبنسر، رئيس إكس بوكس، في وقت سابق من هذا العام أن الشركة تبني متجر ألعاب إكس بوكس للهواتف المحمولة تحسبًا لإجبار شركات، مثل جوجل وآبل، على فتح متاجرها لتطبيقات الأجهزة المحمولة.

وقد تطلق الشركة في عام 2024 متجر ألعاب إكس بوكس للهواتف المحمولة، وذلك بفضل قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي. ويحتاج ذلك المتجر إلى نوع ما من واجهة الويب لقابلية الاكتشاف في نتائج البحث والروابط عبر شبكات التواصل الاجتماعي.