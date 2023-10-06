لوسيد تطرح سيارتها الكهربائية بالدفع الخلفي Air Pure

أعلنت شركة لوسيد إطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة بالدفع الخلفي Air Pure، التي تكمل تشكيلة Air مع توفير مدى قيادة استثنائي يصل إلى 660 كم بشحنة واحدة عندما تكون مجهزة بعجلات بقياس 19 بوصة، وذلك بسعر يبدأ من 77400 دولار.

وتتضمن سيارة Air Pure بالدفع الخلفي محركًا واحدًا للعجلتين الخلفيتين، حيث توفر للعملاء 5000 دولار عن طريق تجنب المحركات المزدوجة في سيارة Air Pure بالدفع الرباعي، التي يبدأ سعرها منذ خفض الأسعار في شهر أغسطس من 82400 دولار.

وينتج نظام الدفع الخلفي 430 حصانًا ويتسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 4.5 ثانية، في حين ينتج نظام الدفع الرباعي 480 حصانًا ويتسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 3.8 ثانية.

وتشير شركة لوسيد إلى أن وكالة حماية البيئة تقدر رسميًا نظام الدفع الخلفي بمدى قيادة يبلغ 675 كم، مع أنه يبدو أن شركة صناعة السيارات تعتمد على حساباتها الأقل.

وتوضح شركة لوسيد أن نموذج الدفع الخلفي الجديد يكمل تشكيلة Air، التي تشمل Touring، و Grand Touring، و Grand Touring Performance، و Sapphire البالغ سعرها 249000 دولار.

وتحتوي Air Pure بالدفع الخلفي على بطارية جديدة صغيرة، مما يمنح الركاب في المقعد الخلفي مساحة كبرى للأرجل. وتدعم السيارة الشحن السريع بقدرة 250 كيلوواط بالتيار المستمر، وهي مجهزة ببطارية بقدرة 88 كيلوواط ساعي. وتضيف السيارة نحو 240 كم من المدى في أقل من 12 دقيقة من الشحن في محطات الشحن المتوافقة.

وتعد لوسيد من الشركات القليلة المتبقية التي لا تستخدم موصل شحن السيارات الكهربائية من تسلا، المعروف أيضًا باسم معيار الشحن في أمريكا الشمالية NACS.

وتستخدم العشرات من شركات تصنيع السيارات الأخرى معيار الشحن في أمريكا الشمالية NACS، ومنها شركة هيونداي. وتحصل هذه الشركات بدءًا من العام المقبل على إمكانية الوصول إلى شبكة تسلا للشحن السريع Tesla Supercharger.

وكافحت لوسيد في العامين الماضيين لمواكبة الإنتاج، ورفعت الأسعار بعد تكبدها في الربع الأول من عام 2022 خسارة قدرها 81 مليون دولار، مع أنها خفضت لاحقًا الأسعار. وزادت الشركة في الربع الأول من هذا العام عمليات التسليم بنسبة سنوية تصل إلى 290 في المئة.

وأصبح بإمكان لوسيد الآن التنافس مع سيارة تسلا Model S التي يبدأ سعرها من 74990 دولار، مع أن سيارة تسلا تأتي بنظام الدفع الرباعي الأسرع.