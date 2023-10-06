لايكا تكشف عن الكاميرا الفورية Sofort 2

كشفت شركة لايكا الألمانية المتخصصة في مجال البصريات عن الجيل الثاني من الكاميرا الفورية الخاصة بها Sofort 2، التي تأتي بعد مرور سبعة أعوام على إطلاق الجيل الأول الذي صدر عام 2016.

ويُعد التغيير الأبرز في كاميرا لايكا Sofort 2 الجديدة مقارنةً بالجيل الأول أنها لم تعد كاميرا فورية فقط، بل باتت كاميرا رقمية أيضًا مع حساس CMOS مقاسه 1/5 إنش، ويمكنه التقاط الصور بدقة 4.9 ميجابكسل وحفظها في بطاقة ذاكرة من نوع microSD، ليختار بعدها المستخدم أي الصور يود طباعتها فوريًا عبر تطبيق FOTOS الذي تطوره الشركة.

وتستطيع الكاميرا طباعة الصور الملتقطة بها، كما يمكن إرسال الصور الملتقطة بالهاتف الذكي إليها لطباعتها، علمًا بأن حجم الصور المطبوعة هو 86 × 54 ميليمترًا.

وتحتوي الكاميرا على عدسة Leica Summar f/2 ببعد بؤري يبلغ 28 ميليمترًا، وهو البعد البؤري نفسه لكاميرات العدسات الثابتة الشهيرة من سلسلة Leica Q، كما أن لها مسافة تركيز بؤري لا تقل عن 10 سنتيمترات، بالإضافة إلى وحدة فلاش ضوئي.

وتتوفر الكاميرا الفورية Sofort 2 من لايكا بثلاثة ألوان هي: الأبيض والأسود والأحمر، وستكون متاحة في الأسواق بدايةً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بسعر قدره 390 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

ويُعد سعر كاميرا لايكا الجديدة مرتفع نسبيًا مقارنةً بالإصدارات الأخرى المنافسة مثل كاميرا Fujifilm Instax Evo البالغ سعرها 200 دولارٍ أمريكي.