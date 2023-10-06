كوريا تحذر جوجل وآبل من غرامات محتملة بسبب تسويق التطبيقات

قالت هيئة تنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن شركتي جوجل وآبل أساءتا استخدام مركزهما المهيمن في سوق التطبيقات، وحذّرت من غرامات محتملة قد تصل إلى 50.5 مليون دولار.

وقالت لجنة الاتصالات الكورية في بيان لها إن شركتي التقنية العملاقتين أجبرتا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة وتسببتا في تأخير غير عادل في مراجعة التطبيقات.

وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة رويترز، أن لجنة الاتصالات الكورية ترسل إخطارًا للشركتين لكي تتخذا الإجراءات التصحيحية، وأنها سوف تجري تداولات بشأن الغرامات التي قد تُفرض على الشركتين.

ومن جانبها، قالت شركة جوجل لوكالة رويترز: «منذ بدء تحقيق تقصي الحقائق في شهر آب/ أغسطس 2022، عملنا على نحو وثيق مع لجنة الاتصالات الكورية لشرح كيفية امتثالنا للقانون الجديد مع ضمان أنه من خلال فواتيرنا البديلة، نواصل تقديم تجربة آمنة وعالية الجودة للجميع».

وأضافت عملاقة التقنية الأمريكية أن ما شاركته لجنة الاتصالات الكورية اليوم هو «الإشعار السابق»، وسوف «نراجع ردنا بعناية ونقدمه».

وتابعت الشركة: «بعد مشاركة القرار المكتوب النهائي معنا، سنراجعه بعناية لتقييم مسار العمل التالي».

يُشار إلى أن كوريا الجنوبية، كانت قد أصدرت في عام 2021 تعديلًا على قانون أعمال الاتصالات، يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات إجبار مطوري التطبيقات على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.

وقالت لجنة الاتصالات الكورية إنه من المرجح أن يُقوِّض تطبيق شركتا جوجل وآبل لطرق دفع معينة، وفرض رسوم تمييزية من آبل على مطوري التطبيقات المحليين، غرض القانون المتمثل في تعزيز المنافسة العادلة.

وقالت لجنة الاتصالات الكورية إنه بعد الاستماع إلى الشركتين، فقد تقرر الهيئة التنظيمية فرض غرامات تصل إلى 68 مليار وون (50.47 مليون دولار)، ومن ذلك: 47.5 مليار وون على شركة جوجل، و20.5 مليار وون على شركة آبل.