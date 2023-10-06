شاومي تبدأ إطلاق نظام أندرويد 14 لأجهزتها .. عاجل

بدأت شركة شاومي الصينية إطلاق النسخة المستقرة من نظام أندرويد 14 لعدد من أجهزتها الراقية، لتُعد بذلك أولى الشركات التي تصدر النظام الجديد بعد جوجل.

وكانت جوجل قد أعلنت بدء إطلاق نظام أندرويد 14، وأصدرته لأجهزة بكسل الخاصة بها المؤهلة للترقية إلى النظام.

وسبقت شاومي شركات إنتاج أجهزة أندرويد الأخرى في إصدار النظام الجديد، ووفرته لثلاث هواتف ذكية راقية، وهي: شاومي 13، وشاومي 13 برو، وشاومي 12T.

ويحصل مالكو تلك الهواتف على تحديث لواجهة MIUI 14 متضمنًا نظام أندرويد 14 وتحديثات أمنية أخيرة، ويمكن التحقق من توفر التحديث بالذهاب إلى الإعدادات ثم الضغط على خيار “عن الهاتف”، ثم الضغط على إصدار MIUI، لتحميل وتثبيت التحديث حال توفره.

ولا يحتوي نظام أندرويد 14 على تغييرات كبيرة مقارنةً بالإصدار السابق، حيث يأتي ببعض التحسينات الجديدة في المرتبطة بالتخصيص واللغة وإمكانيات الوصول.

ومع أن النسخة الصادرة عن الشركة مستقرة، إلا أنها ذكرت أنها “تستمر في العمل على تطوير واختبار العمليات للتأكد من كونها هذه النسخة تعمل بسلاسة على أجهزة المستخدمين”.

وبدأت شاومي قبل عدة أسابيع اختبار النظام على بعض أجهزتها مثل بقية الشركات، وستستمر في إطلاق النظام لمجموعة أخرى من الأجهزة في دفعات لاحقة.

ومن المتوقع أن تبدأ باقي الشركات في إطلاق النظام لأجهزتها خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث تبدأ أولًا بالأجهزة الراقية، ثم الفئة المتوسطة فالمنخفضة.