سامسونج تكشف رسميًا عن معالج إكسينوس 2400

كشفت سامسونج رسميًا عن معالجها الجديد الراقي إكسينوس 2400 الذي يلي الإصدار السابق إكسينوس 2200 الذي استخدمته الشركة في هواتف جالاكسي S22.

وأعلنت الشركة الكورية معالجها الجديد في حدث عقدته في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وركزت سامسونج في معالجها الجديد إكسينوس 2400 على تطوير أداء المعالج الرئيسي ومعالج الرسوميات بجانب تطوير قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن تضيف سامسونج ذلك المعالج إلى هواتف جالاكسي S24 الرائدة مطلع العام القادم.

وتزعم سامسونج أن المعالج الجديد يوفر أداءً محسّنًا بنسبة تصل إلى 70%، ومعالجة أفضل للذكاء الاصطناعي بواقع 14 ضعفًا مقارنةً بالإصدار السابق.

وبالنسبة لمعالج الرسوميات، فقد اعتمدت سامسونج معالج Xclipse 940 المبني على معمارية RDNA 3 الأحدث من شركة AMD.

وكانت تسريبات سابقة قد أفادت بأن معالج الرسوميات Xclipse 940 يتفوق على نظيره أدرينو 740 الموجود في معالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 2 العالي الأداء.

وتزعم سامسونج أن معالج الرسوميات الجديد يوفر تجربة لعب مميزة بفضل تقنيات تتبع الأشعة Ray-Tracing المتقدمة، التي تحسن عرض مناطق الإضاءة والظلال والانعكاسات.

واستغلالًا لقدرات المعالج في الذكاء الاصطناعي، أعلنت سامسونج أنها ستوفر أداة يمكنها تحويل النص إلى صورة اعتمادًا على معالج إكسينوس 2400.

وقال يونج إن بارك، رئيس قطاع تصميم أشباه الموصلات في سامسونج : “برز الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة باعتباره الاتجاه الأكثر أهمية لهذا العام، حيث يتطلب تقنيات أساسية قوية لمعالجة البيانات وإضفاء الحيوية عليه، ونحن نمهد الطريق نحو عصر جديد من الذكاء الاصطناعي الاستباقي”.